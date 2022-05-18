محافظ مطروح يتابع أعمال القافلة البيطرية لمركز البحوث

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال القافلة البيطرية لمركز البحوث بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة ،والتى بدات أعمالها من 15 حتى 20 مايو الجاري.

وأوضح الدكتور سعد جويلى مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح أن القافلة قامت أمس الأول الثلاثاء بالكشف على عدد2862 رأس من الأغنام والماعز بمدينة النجيلة منها ، عدد 1640رأس أغنام ، و1222 رأس ماعز مع استمرار أعمال القافلة خلال اليوم بقرية رأس الحكمة وغدا الخميس بمرسي مطروح.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد شهد يوم أمس الثلاثاء موسم جز صوف الاغنام (الجلامة) ، وذلك جنوب مدينة النجيلة يرافقه النائب جمال الشورى عضو مجلس النواب والعميد عبدالتواب محمد رفعت رئيس مدينة النجيلة والمهندس أحمد يوسف مدير مديرية الزراعة والمهندس حسين السنينى مدير تنمية القرية والشيخ عبد الرحمن العميرى وعدد من عمد ومشايخ واهالي النجيلة وذلك وسط فرحة المربين مع اغانى تراثية بدوية اعتزازا بالثروة الحيوانيه خاصة الأغنام .

وهنأ محافظ مطروح المربين بموسم الجلامة مع تاكيد تقديم كافة الدعم لتنميه الثروة الحيوانية والحفاظ عليها ،ومنها صندوق دوار لتنمية الثروة الحيوانية ودعم المربين بالمحافظة برصيد بلع 3 ملايين جنيه والاستجابة الفورية لأي استغاثة او مطالب للحفاظ على الثروة الحيوانية بالتعاون بين مديرية الطب البيطري بالمحافظة وكلية الطب البيطري بجامعة مطروح ومديرية الزراعة كان اخرها استغاثة احد مربي الابل جنوب السلوم

كما ينظم مركز البحوث قافلة حالية للكشف على الثروة الحيوانية، وتم دعم الثروة الحيوانية بماكينات رش الأغنام ودعم التحصينات والتطعيمات الرئيسية،والعمل على تسويق الصوف المنتج في موسم الجلامة مع اقامة المعارض للمشغولات اليدوية واقامة فصل للمشغولات الصوفية والعمل على تطوير مصنع الصوف بمنطقة القصر.. وطرق تشغيله من الآلات والمعدات مع زيادة عدد من المتدربات لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منه بما يوفر عائد اقتصادى ويحقق مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة خاصة مع توافر المنتج من الصوف مع ما تشتهر به محافظة مطروح من ثروة حيوانية خاصة فى الأغنام.