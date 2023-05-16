محافظ مطروح يتابع أعمال القافلة البيطرية المجانية بمدينة النجيلة

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال القافلة البيطرية المجانية بمدينة النجيلة، التي تأتي ضمن فعاليات بروتوكول التعاون المشترك بين مديرية الطب البيطري وجامعة مطروح ( كلية الطب البيطري بفوكه ) ضمن برنامج القوافل المجانية المقدمة لمربي الثروة الحيوانية بالمحافظة بمشاركة نخبة من الأساتذة والأطباء البيطريين لإثراء المشاركة المجتمعية وتقديم خدمات مجانية مميزة للمربين تيسيرا عليهم وحفاظا على الثروة الحيوانية بالمحافظة .

وأوضح الدكتور سعد جويلي مدير عام مديرية الطب البيطري أن القافلة اختتمت أعمالها امس الاثنين ونجحت في الكشف وتشخيص وعلاج ٢٢٠ حالة أغنام وماعز بين التهابات رئوية وفقدان شهية وضعف عام والتهابات ضرع وحالات تجريع ورش ضد الطفيليات الداخلية والخارجية وانتفاخات وإجهاض ونزلات معوية وتسمم دموي وغيرها مع تكثيف الارشاد البيطري وتوعية المربين .

وثمن محافظ مطروح جهود جامعة مطروح ودورها الفعال بالتعاون مع الجهاز التنفيذي لخدمة المجتمع المحلى مؤكدا استمرار التعاون وتوحيد الجهود على كافة المستويات لخدمة أبناء المحافظة في شتى المجالات مما يعود بالنفع على المواطنين.