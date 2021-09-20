محافظ مطروح يتابع أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة

معتز محمود

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة (الأغنام والماعز) والترقيم والتسجيل، بكافة مراكز ومدن المحافظة والتى انطلقت اعمالها يوم 18 سبتمبر الجارى وتستمر لمدة شهر.

وأوضح الدكتور سعد جويلى ، مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملة تستهدف تحقيق أقصى درجات الوقاية من مرض طاعون المجترات وتحصين الأغنام والماعز لضمان عدم إصابتها به، مشيراً إلى أن فعاليات الحملة تشمل جميع الوحدات البيطرية بمختلف مدن ومراكز المحافظة و من خلال فرق ثابته ومتنقلة بالقري وتوابعها مع توفير كافة الادوية والامصال اللازمة ، وأكد محافظ مطروح على ضرورة تعريف المربين بالحملة من خلال صفحة المحافظة الرسمية واذاعة مطروح المحلية مع تقديم كافة التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة لتحقيق كامل المستهدف لحملة التحصين لإنجاح أعمال الحملة بالمحافظة ومع توعية المواطنين وأصحاب الحيوانات (الاغنام والماعز) بأهمية التحصين فى حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التى تؤثر على الثروة الحيوانية.

كما تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، امس الأحد، يرافقه اللواء اركان حرب شريف معوض قائد المنطقة الغربية العسكرية والاستاذ محمد الغمرى مدير البنك الاهلى فرع مطروح والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد والعميد محمد القاضى رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية و المهندس ابراهيم الحفيان وكيل وزارة الاسكان ومديري المديريات والادارت المعنية أعمال اقامة عمارتين سكنتين بمنطقة حى الشروق بالكيلو 7 .

ويأتى ذلك ضمن البروتكول المبرم بين المحافظة والمنطقة الغربية العسكرية والبنك الأهلي المصري بعدد 40 وحده سكنية لتوفير سكن كريم للاهالى بدلا من العمارة التى تم إزالتها حفاظا على سلامة وارواح المواطنين ، وذلك بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وتنفيذ واشراف الشعبة الهندسية بالقوات المسلحة ومديرية الاسكان بالمحافظة .

ويأتى ذلك بعد أستقبال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد بمكتبه اللواء اركان حرب شريف معوض قائد المنطقة الغربية العسكرية وذلك بحضور الاستاذ محمد الغمرى مدير البنك الاهلى فرع مطروح واعضاء الهيئة البرلمانية بمجلس النواب والشيوخ وذلك قبل افتتاح المرحلة الثانية لتطوير عمارات اسكان منطقة حى الزهور بالكيلو ٤ بمدينة مرسى مطروح