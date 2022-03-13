الإسكندرية

محافظ مطروح يتابع أعمال التطوير والتنسيق الحضاري بمدينة سيوة

بميدان السوق
معتز محمود 6:56 م, الأحد, 13 مارس 22 6:56 م, الأحد, 13 مارس 22

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تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال التطوير والتنسيق الحضاري لميدان السوق بمدينة سيوة والتي يتم تنفيذها حاليا من خلال الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، مع أعمال تطوير ودهان جميع واجهات المباني والمحلات باللون البيئي بلون مادة الكرشيف بميدان السوق بما يتوافق مع طابعها البيئي والسياحي.

وأوضح محمد بكر رئيس مدينة سيوة أنه يتم من خلال الجهاز لقومى للتنسيق الحضاري أعمال تطوير ودهان واجهات المباني والمحلات التجارية بمدينة سيوة مع الحفاظ على الطابع الحضاري والبيئي المميز للواحة.

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وأشار رئيس مركز ومدينة سيوة إلى أن مشروع التطوير يهدف إلى رفع القيمة الجمالية للواحة وتحسين الصورة البصرية بها بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية في تطوير واحة سيوة وجعلها مقصد سياحي عالمي بما يعود بالمنفعة على أهالي الواحة.

كما تم تفقد واجهات المحلات التجارية، والكافيهات والأنشطة التجارية الأخرى ميدانيا بسيوة.

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بقلم معتز محمود

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