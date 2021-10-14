محافظ مطروح يتابع أعمال إنشاء فصول تمريض بالمستشفى العام

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال إنشاء فصول تمريض بمستشفي مطروح العام تحت إشراف مديرية الإسكان، وذلك في إطار جهود المحافظة لفتح مزيد من المدارس والفصول نظرا للإقبال الكبير على ذلك النوع من التعليم بما يوفر كوادر فنية في مجال التمريض بالمستشفيات لخدمة أهالى مطروح.

وفى سياق آخر، قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تسليم الكتب لجميع الطلاب وعدم الربط بالمصروفات، وحصر غير القادرين من خلال مديرية التربية والتعليم وبحث اجتماعى.

كما أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بعزيمة وصمود ذوى الهمم بمطروح وقدرتهم على التحدي والإنجاز مع الحصول على المراكز الأولى والمتقدمة على مستوى محافظات الجمهورية فى الأداء المسرحى والتعبيرى والإلقاء والاسكتش والكورال بمسابقة الحلم المصري.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقامتها المحافظة بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، الأربعاء، والتى كرم فيه محافظ مطروح أعضاء مكتب من ذوي القدرات والهمم من أبناء وشباب وفتيات المحافظة الفائزين بالمراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية بمسابقة الحلم المصري، وذلك بحضور اللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام، وخالد عبدالحميد مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، ومدربي وأسر المكرمين وعددا من شباب المحافظة الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية بعدد من اللقاءات والمسابقات التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة واعلاء اسم مطروح.

واستعرض مدير عام الشباب والرياضة واستعرض خالد عبدالحميد مدير عام الشباب والرياضة، جهود المديرية في الارتقاء بالخدمات الرياضية من تنفيذ وإنشاء عدد من مراكز الشباب والملاعب لخدمة أهالى المحافظة بكافة القرى والنجوع.

ووجه الشكر لمحافظ مطروح على دعمه المستمر واللامحدود لقطاع الشباب والرياضة بصفة عامة وفئةذوي القدرات والهمم بصفة خاصة والذى انعكس على الأداء المشرف وتميزهم وحصولهم على مراكز المحافظة ومهديا هذا الإنجاز له.

وأكد محافظ مطروح العمل على تبنى هذه المواهب المتميزة وتقديم كافة الدعم تقديراً لها والإرتقاء بها،فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الرشيدة بالإهتمام بإستكمال منظومة بناء الانسان المصرى فى كافة النواحى، مع مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم والإهتمام برعايتهم ودعمهم فى كافة النواحى والإهتمام بتنمية قدراتهم ومواهبهم المختلفة.

