الإسكندرية

محافظ مطروح يبحث نسب تنفيذ أعمال تطوير العمارات بحي الزهور

انتهاء المرحلة الأولى لتنفيذ أعمال شبكة مياه الشرب والصرف الصحى بنسبة 80%
معتز محمود 12:44 ص, الجمعة, 22 مايو 20 12:44 ص, الجمعة, 22 مايو 20

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ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال اجتماع عقد أمس الخميس نسب تنفيذ أعمال تطوير العمارات القديمة بحى الزهور بالكيلو 4 شرق مدينة مرسي مطروح والإسراع بها.

والتى يجرى تنفيذها بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وتنفذه الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية تحت إشراف مديرية الإسكان بالمحافظة، وجار إنهاء أعمال المرحلة الأولى لعدد 10 عمارات ضمن إعادة تأهيل وتطوير 35 عمارة سكنية حضاريا.

انتهاء المرحلة الأولى لتنفيذ أعمال شبكة مياه الشرب والصرف الصحى بنسبة 80%

حيث تم الانتهاء حتى الآن بالمرحلة الأولى من تنفيذ أعمال شبكة مياه الشرب والصرف الصحى بنسبة 80% والانتهاء من توصيل شبكة الغاز بنسبة 60%، والانتهاء من الترميمات والتشطيبات بالوحدات السكنية بنسبة 70%.

حضر الاجتماع محافظ مطروح وكل من الدكتور محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد أنيس السكرتير العام المساعد، ورؤساء ومديرى الشركات والمديريات والإدارات المعنية بالمحافظة وممثل عن الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية.

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بقلم معتز محمود

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