محافظ مطروح يبحث موقف المستحقين للتعويضات للمضارين بموقع إقامة رأس الحكمة الجديدة

معتز محمود

أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بدور اللجنة الشرعية المكلفة لبحث الموقف الشرعى و القانونى لجميع المستحقين للتعويضات المقررة للمضارين بموقع إقامة رأس الحكمة الجديدة ووضع حلول ميسرة لوصول الحق لمستحقيه وتحقيق الاستقرار المجتمعى .

شاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بدور اللجنة الشرعية المكلفة لبحث الموقف الشرعى والقانوني لجميع المستحقين للتعويضات المقررة للمضارين بموقع إقامة رأس الحكمة الجديدة ووضع حلول ميسرة لوصول الحق لمستحقيه وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ مطروح اليوم الاحد مع كل من الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح رئيس اللجنة الشرعية والعمدة عبدالله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح وعدد من العمد والمشايخ أعضاء اللجنة.

وأكد اللواء خالد شعيب على الدور الوطنى للجنة المكلفة ، التى تم التصديق عليها لحل المنازعات الخاصة برأس الحكمة ومايستجد من أعمال في ذات الشأن إستكمالاً لقرار المحافظ رقم 61 لسنة 2018.

وأوضح اللواء خالد شعيب أن أعمال اللجنة الشرعية تتم بالتعاون مع مجلس عمد ومشايخ مطروح وأنهم لا يدخرون جهدا في سرعة إنهاء النزاعات الخاصة بالتعويضات وتحقيق التوافق شرعاً وقانونا.