محافظ مطروح يبحث مع وفد «إينى» سبل التعاون والمشاركة فى الجهود المجتمعية

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وفد شركة إينى للبترول اليوم الأربعاء بحضور المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح والمهندس حسين السنيني مدير إدارة تنمية القرية وذلك لبحث سبل التعاون ومشاركة الشركة فى الجهود المجتمعية وتوفير مزيد من المشروعات الخدمية و التنموية لأهالى مطروح، والتى تم حصرها مع دراسة مقترح بروتوكول للتعاون يبدا العمل به في منتصف سبتمبر المقبل .

وتم خلال الاجتماع حصر وتحديد عدد من المطالب و الاحتياجات الأساسية التى يمكن أن تساهم الشركة فى توفيرها للمجتمع المحلى بمطروح خاصة بالقرى والتجمعات وتحديد أولوياتها لسرعة التنفيذ مع توفير خدمات مستدامة بما يتوافق مع احتياجات المحافظة ويمكن تقديمها لخدمة المجتمع المحلى. و بما يعود بمزيد من النفع على الأهالى في عدد من المجالات الأساسية.

يذكر أن شركة إينى للبترول تعمل فى مصر منذ عام 1954 و بالصحراء الغربية منذ عام 1978 ، وقامت بجهود المشاركة المجتمعية عقب العمل بحقل ظهر، مع إقامة عدد من المشروعات المجتمعية و الخدمية بمحافظة بورسعيد .

وجار التنسيق والتعاون حاليا مع محافظة مطروح ، وحصر وتحديد المطالب و الاحتياجات الأساسية التى يمكن أن تساهم الشركة فى توفيرها للمجتمع المحلى بمطروح خاصة بالقرى والتجمعات وتحديد أولوياتها لسرعة التنفيذ من توفير خدمات مستدامة بما يتوافق مع احتياجات المحافظة ويمكن تقديمها لخدمة المجتمع المحلى.