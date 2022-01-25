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محافظ مطروح يبحث مع ممثلي صندوق الإسكان الاجتماعى إقامة مشروعات جديدة

وجه المحافظ مديرية الإسكان والمرافق بمطروح بتذليل كافة المصاع
معتز محمود 10:39 م, الثلاثاء, 25 يناير 22 10:39 م, الثلاثاء, 25 يناير 22

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التقي اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء مع ممثلي صندوق الاسكان الاجتماعى بوزارة الاسكان والمرافق بحضور المهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان بمطروح والمهندسة أمل عرفة مدير عام التخطيط العمرانى و الاستاذ محمد الحوفى مدير إدارة الاملاك بالمحافظة .


وحضر اللقاء قدرى أبوسنة مدير المتغيرات المكانية وعدد من مديري الإدارات المعنية بالمحافظة وذلك للبدء في إجراءات إدراج مساحة ٣٠ فدانا بشارع الأمام مالك و٦٠ فدانا غرب جامعة مطروح بمدينة مرسى مطروح ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي وسكن مصر القومي.

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بالإضافة إلى مساحة ١٨٠٠م٢ بمدينة النجيلة في ذات المشروع مع استكمال معاينة باقي المناطق والمساحات المقترحة بعدد من مدن المحافظة لإقامة وحدات إسكان اجتماعى ضمن مشروع سكن مصر.


وخلال اللقاء وجه محافظ مطروح الشكر والتقدير لقيادات وزارة الاسكان والمرافق علي سرعة الاستجابة لمطلب المحافظة.

ووجه المحافظ مديرية الإسكان والمرافق بمطروح بتذليل كافة المصاعب لسرعة البدء في هذا المشروع القومي لما له من مردود إيجابي علي أبناء المحافظة وتوفير مسكن ملائم لكل أسرة تعيش علي أرض المحافظة

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بقلم معتز محمود

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