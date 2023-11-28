محافظ مطروح يبحث مع مدير منطقة التليفونات توفير المزيد من الخدمات

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أهمية دور الاتصالات في مواكبة التطور التكنولوجي وتوفير المزيد من الخدمات مع ما يقدمه قطاع الاتصالات من خدمات، خاصة مواكبة جهود الدولة في الارتقاء بمنظومة التعليم وكذلك التطور التكنولوجي والتحول الرقمي.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ مطروح مع المهندس مايكل نجيب مدير منطقة تليفونات مطروح بحضور العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح الجديد ، مقدما له التهنئة لتوليه مهام عمله الجديد بالمحافظة .

وأشار المحافظ إلى أهمية دور الاتصالات بالمحافظة مع اتساع مساحتها الجغرافية والعمل على تقديم مزيد من الخدمات لتغطية المناطق الأكثر كثافة ويحقق ما يتطلبه من جدوى اقتصادية ، وكذلك ضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية خاصة في مجال إعادة الشيىء لأصله ،

وأوضح مدير منطقة تليفونات مطروح أنه سيتم دراسة كافة الملفات لتوفير مزيد من الخدمات لأهالي مطروح والمناطق الأكثر كثافة مع إدراك الحاجة الملحة للاتصالات في الوقت الحالي وتحقيق الأهداف المرجوة منه، مشيرا إلى جهود وزارة الاتصالات في تطوير الخدمات بمطروح خلال الفترة الماضية.

وكذلك التنسيق مع الوزارة بشأن الحاجة للتوسع في أعمال منطقة تليفونات للوصول إلى أكثر المناطق احتياجا خلال الفترة القادمة بما يحقق المستهدف و يلبي من خلال فريق العمل احتياجات مزيد من أهالي مطروح.