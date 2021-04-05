الإسكندرية

محافظ مطروح يبحث سبل التعاون في تشغيل مصنع الوجبة المدرسية

لبحث سبل التعاون فى تشغيل مصنع الوجبة المدرسية بمطروح وتحقيق العائد الاقتصادى الأمثل منه
معتز محمود 7:32 م, الأثنين, 5 أبريل 21 7:32 م, الأثنين, 5 أبريل 21

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عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاثنين، اجتماعاً مع اللواء ياسر الجمل رئيس مجلس إدارة شركة صافى التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، لبحث سبل التعاون فى تشغيل مصنع الوجبة المدرسية بمطروح وتحقيق العائد الاقتصادى الأمثل منه، وذلك بحضور العميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد ، ومديرى الإدارات المعنية .

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة برئاسة اللواء مصطفى أمين مدير عام الجهاز ، مؤكداً على أن مصنع الوجبة المدرسية بمطروح تم انشائه عام 2008 على مساحة 9600 متر.

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ويعمل طوال فترة الشتاء فى توريد الوجبة المدرسية لجميع مدارس مطروح ومع الصيف يمكن استغلاله واستثماره فى توفير منتجات للسوق المحلى خاصة مع موسم الصيف السياحى، إلا أنه مع جائحة كورونا وعدم الاستمرار والاستقرار فى أعداد طلاب المدارس بما لا يتناسب مع حجم الإنتاج وتكلفته مع أجور العمالة وأهمية الحفاظ عليها طوال العام وتحقيق الإستقرار لها .

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كان البحث عن طرق جديدة لتشغيله وتسويق إنتاجه بما يعود على المحافظة وأهلها، وذلك من خلال الثقة فى المؤسسات العسكرية ومنها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يذكر أن مصنع انتاج الوجبة المدرسية بمطروح به 4 خطوط للإنتاج.

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بقلم معتز محمود

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