محافظ مطروح يبحث جهود التنمية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأحد بمكتبه بكل من المهندس صالح سلطان عضو مجلس الشيوخ والنواب رزق جالى وجمال الشورى وفتحية السنوسى وحسن أبو قديره أعضاء مجلس النواب، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام وذلك في إطار بحث عدد من الموضوعات وجهود التنمية بالمحافظة وسبل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات.

كما يأتي ذلك حرصا على التواصل المستمر مع أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ بمطروح.

كما عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أمس اجتماعا لمراجعة مقترح مخطط الأحوزة العمرانية لعدد من مدن المحافظة تحقيقا للاستقرار الاجتماعي للأهالى بالقرى والتجمعات، وذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد ورؤساء المدن ومديرى المديريات والإدارات المعنية.

ناقش محافظ مطروح الأحوزة العمرانية المقترحه لمدن ( الحمام ، العلمين ، الضبعة وسيوة )، موجها بالإسراع فى إنهاء مقترح باقى المدن ، مع الرصد الميدانى وتحديد ما هو على أرض الواقع واستكمال كافة البيانات وحصر كثافة وعدد السكان والمنازل بكل تابع تمهيدا لمناقشتها النهائية قريبا بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية والأجهزة التنفيذية المعنية، مع أهمية تحديد مقترح الإدارات الهندسية بمجالس المدن، ومقترح إدارة التخطيط العمرانى بالديوان العام، وما هو على أرض الواقع بالفعل لعرضه على المجلس التنفيذى بالمحافظة لإقرار الأحوزة.