محافظ مطروح يبحث تيسير إقامة المشروعات الصغيرة للشباب

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مع المهندس حسام صالح مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اليوم الثلاثاء، بحضور المستشار محمد الصباح المستشار القانوني والاستثمار بالمحافظة، سبل تيسير إقامة المشروعات الصغيرة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب، في إطار جهود وحرص أجهزة الدولة على توفير مزيد من فرص العمل للشباب.

وأوضح المهندس حسام صالح مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمطروح أنه جار إجراءات تيسير مزيد من المشروعات للشباب وفق القانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ مع تخصيص منطقة للمشروعات الصغيرة.



ووجه محافظ مطروح بالتنسيق مع رؤساء المدن ومديري القطاعات والأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة.

وأشار حسام صالح إلى أنه تم كذلك عقد اجتماع بمقر مكتبة مصر العامة مع الشباب المتقدمين للحصول على وحدات الطعام المتنقلة بعدد( 60 طلبا ) وذلك تحت إشراف الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ، وذلك لعرض آليات تنفيذ المشروع والأماكن المقترحة لإقامة المشروع و التسيرات المقدمة من جهاز تنمية المشروعات في التراخيص والتمويل والمساعدات الفنية و التسويقية لأصحاب المشروعات، و جار تحديد موعد لعمل القرعة العلنية لتوزيع أماكن الوحدات، كما تم استعراض الخدمات المالية وغير المالية المقدمة من الجهاز.