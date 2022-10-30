محافظ مطروح يبحث تيسيرات مرورية جديدة ويشيد بقافلة معهد البحوث

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاحد اجتماعا تنسيقيا لمتابعة الاجراءات والتيسيرات المرورية بالمحافظة بحضور اللواء محمد البندارى مدير ادارة مرور مطروح والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد و الاستاذ محمد ابراهيم المراقب المالي والشبراوي منصور مدير الشؤون القانونية بالمحافظة .

وجه محافظ مطروح بالانتهاء من مراجعة الدراسة المرورية والمقايسات الخاصة لتيسير الحركة المرورية لعدد من الشوارع الرئيسية ووسط مدينة مرسي مطروح التى اقترحتها اللجنة المشكلة من كليه الهندسة جامعة اسكندرية لإعداد المخطط المرورى للشوارع بمدينة مرسى مطروح

وكذلك وضع الرؤى والتصورات الميسرة للحركة وتنظيمها داخل المحافظة و بما يقلل التكدس والازدحام المرورى خاصة خلال موسم الصيف السياحى والاقبال على المحافظة

كما تم خلال الاجتماع مناقشة مقترح توسعة شارع التهريب بعد نقل السوق العشوائي وازالة الجزيرة الوسطى واستبدالها بحواجز بلدورة حديدية للتيسير على المواطنين وتحقيق سيولة مرورية بالشارع

في سياق آخر، وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر للمعهد القومى للبحوث لتعاونه مع محافظة مطروح وتوجيه قافلة بيطرية للمحافظة خلال الفترة من ٢٣ حتى ٢٨ أكتوبر الجاري. في إطار تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها مع ما تمثله من ثروة اقتصادية كبيرة لأهالي مطروح .

جاء ذلك خلال متابعة ، نتائج فعاليات قافلة بيطرية التى نظمها المعهد لمحافظة مطروح ، بمشاركة ١٥ من الأساتذة والباحثين في جميع التخصصات البيطرية، بالتعاون مع أطباء مديرية الطب البيطري بمطروح،

وأوضح الدكتور محمد المصري مدير الطب البيطري بالمحافظة أن القافلة قامت بتقديم الخدمات البيطرية اللازمة والكشف وعلاج عدد ٨٥٤٤ من الماشية والطيور خلال فترة عملها بالمحافظة.

وتم في مدينة سيوة علاج ٢٥٠٣ حالات والضبعة ٢٤٣٨ حالات وقرية القصر بمدينة مرسى مطروح ٣٠٥٥ حالات وقرية ٢٧ ببنجر السكر بمركز الحمام عدد ٥٤٨ حالات، وصرف العلاج بالمجان بجانب المساعدة في تأهيل وتدريب الأطباء البيطريين بالمحافظة وتدريبهم بكل ما هو جديد في علاج الثروة الحيوانية والداجنة مع تقديم الخدمات البيطرية للمربين . ودورات إرشادية للمربين لتجنب ثروتهم الحيوانية للإصابة بالأمراض المعدية .وكيفية المواجهة والسيطرة عليها

ومن الجدير بالذكر أن تلك القافلة تأتى فى إطار بروتكول التعاون المبرم بين المعهد القومى للبحوث ومحافظة مطروح لتحقيق أقصى استفادة للمربين والحفاظ على الثروة الحيوانية.