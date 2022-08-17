محافظ مطروح يبحث تنفيذ مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن الحكومة المصرية أطلقت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي تأتى في ضوء استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، وفى إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأشار محافظ مطروح إلى أن المبادرة التي تم إطلاقها بجميع محافظات الجمهورية تستهدف التأكيد على الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي ، هذا إلى جانب رؤى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وكلف محافظ مطروح الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ باتخاذ ما يلزم للإعلان عن المبادرة وتعميمها على كل الجهات المعنية بالمشروعات داخل المحافظة .

ولفت محافظ مطروح إلى أنه من خلال المبادرة يتم تلقى مشروعات يتحقق من خلالها تلك الرؤى ،حيث تستهدف 6 فئات هى :-المشروعات كبيرة الحجم -المشروعات المتوسطة -المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة “-المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة -المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح-المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

وشدد على ضرورة أن تتوافق المشروعات المقدمة مع عدة معايير يأتى أهمهاالتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي والحد من التلوث.

وأوضح محافظ مطروح أنه سيتم عقد مؤتمر موسع على مدار شهر سبتمبر القادم تحت رعاية رئيس الجمهورية لعرض المشروعات المقدمة بمشاركة جهات تمويل محلية وإقليمية وعالمية، مشيرا إلى أنه سيتم اختيار أفضل 18 مشروعا من خلال اللجان الفنية المشكلة والتى ستضم ممثلى مختلف الجهات وذلك بفعاليات مؤتمر يعقد فى أكتوبر ٢٠٢٢ بحيث يتم حشد التمويل و الاستثمارات للمشروعات الفائزة بمؤتمر المناخ .

وعلى الراغبين في الاشتراك بالمبادرة تقديم المشروعات التى يتحقق من خلالها تلك الرؤى والمعايير سرعة التقدم بمكتب نائب المحافظ بديوان عام المحافظة في موعد أقصاه 21 أغسطس الجارى، وفق بيان المحافظة.