محافظ مطروح يبحث الاستعدادات لاحتفالات المحافظة بعيدها القومى الـ 105

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الإثنين، اجتماعا لمناقشة الاستعدادات لاحتفالات المحافظة بعيدها القومى الـ105 الأسبوع القادم، بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام ، والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد ، ومديرى المديريات والإدارات وكلية السياحة والفنادق والتربية الرياضية بجامعة مطروح ، حيث يواكب احتفالات المحافظة بعيدها القومى ذكرى انتصارات أبناء مطروح على قوات الاحتلال الإنجليزى فى معركة وادى ماجد غرب مدينة مرسى مطروح فى 15 ديسمبر عام 1915 .

مظاهر الاحتفالات يراعى فيها الالتزام بالإجراءات الوقائية

وأوضح محافظ مطروح أن مظاهر الاحتفالات هذا العام سيراعى فيها التأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورنا.

كما يشمل برنامج الاحتفال والذى يبدأ من الخميس القادم 10 وحتى 18 ديسمبر الجارى وضع حجر أساس لكل من المدرسة اليابانية بمنطقة الكيلو 7 ، ومدرسة حدائق مطروح بمنطقة الخروبة ، وكوبرى السلام بمدينة مرسى مطروح ، وافتتاح اعمال تطوير مكتبة مصر العامة بمطروح ، وافتتاح اعمال تطوير محكمة مطروح ، ومستشفى النساء والتوليد ومستشفى الأطفال.

كما تتضمن فعاليات العيد القومى زيارة مدينة برانى مع افتتاح سوق برانى الحضارى وتفقد أعمال تطوير مستشفى برانى المركزى ، وافتتاح مركز رعاية أطفال التوحد بمدينة مرسى مطروح.

وسيكون اليوم الرئيسي الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر لتنظيم احتفالية المحافظة بعيدها القومى والتى تبدأ بإيقاد الشعلة من أمام الديوان العام ، ثم الاتجاه إلى الساحة الرياضية بمركز شباب مطروح والتى سيتم فيها عرض لإنجازات وجهود المحافظة التنموية فى كل القطاعات خلال عام ، يليها عروض فنية ورياضية وتكريم للمتميزين من أبناء مطروح فى المجالات المختلفة.

كما ستقيم جميع مدن المحافظة فى ذات التوقيت احتفالات بالعيد القومى للمحافظة توقد فيه الشعلة مع رفع الإعلام وتنظيم أنشطة رياضية مع تخصيص الحصة الأولى بالمدارس عن احتفالات ذكرى انتصارات معركة وادى ماجد، وتشارك إذاعة مطروح من خلال برامجها وفقراتها طوال الأسبوع خاصة يوم 15 ديسمبر عن الاحتفالية وجهود تنمية المحافظة.

وكما يقام على هامش الاحتفالات حفل للزفاف الجماعى لشباب مطروح وذلك بحديقة كليوباترا، ومن المقرر نقل شعائر صلاة الجمة على الهواء مباشرة من مسجد أولاد دغيم بسيدى عبد الرحمن بالعلمين بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فى يوم الجمعة 25 ديسمبر.