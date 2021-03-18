محافظ مطروح يبحث إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بواحة سيوة

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمكتبه السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة والدكتور أحمد أمان المنسق العام للصندوق، بحضور أسامة المرسى مدير مكتبة مصر العامة بمطروح.

ناقش اللقاء إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بواحة سيوة استمراراً لدور المكتبة في زيادة الوعى الفكرى والثقافى وصولا الى أبعد المناطق، بالإضافة الى تنمية المهارات لدى أبناء الواحة.

وتقدم السفير رضا الطايفى بالشكر لمحافظ مطروح على دعمه الكامل لمكتبة مصر العامة بمحافظة مطروح مع الاشادة بها كصرح ثقافى كبير خلال تفقده لأقسامها المختلفة ومدى التطويرات الجديدة ، وكذلك التعاون من أجل انشاء مكتبة مصر العامة بواحة سيوة ، حيث من المقرر القيام بزيارة لواحة سيوة الخميس والجمعة للوقوف على الاماكن المقترحة لإنشاء المكتبة ، تمهيدا للبدء فى الأعمال الإنشائية لتضاف كصرح ثقافى جديد بمصر.

ببنما أكد محافظ مطروح على تقديم كافة أوجه الدعم لإقامة فرع جديد لمكتبة مصر العامة بواحة سيوة ليواكب اهتمام القيادة السياسية بالواحة مع أهميتها، وما تزخر به من مقومات سياحية وثقافية وغيرها، مع أهمية اختيار أنسب الاماكن والتصميمات الملائمة لطبيعة واحة سيوة البيئية والسياحية ، وإيمانا بأهمية ودور المكتبات فى نشر الثقافة والوعى فى المجتمع، موجها الشكر لرئيس مكتبات مصر العامة على جهود التوسع في مكتبات مصرالعامة خاصة بمحافظة مطروح بما تضيفه كمنارة ثقافية تخدم جميع فئات المجتمع المصرى وتلعب دوراً محوريا فى تنمية الوعى الفكرى والثقافى السليم

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد تابع أعمال ترميم مسجد العوام بكورنيش المحافظة بحضور المهندس محمد الباهى وكيل وزارة مديرية الاسكان حيث تابع المحافظ أعمال ترميم المئذنة والمسجد من الداخل والخارج للحفاظ على المظهر الجمالى والمعماري المميز للمسجد كأحد أهم معالم مدينة مرسى مطروح وأشهر وأقدم المساجد بها كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال قبل بداية شهر رمضان المبارك.