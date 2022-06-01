محافظ مطروح يؤكد قرب الانتهاء من تطوير منفذ السلوم بتكنولوجيا حديثة لتيسير الإجراءات

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن منفذ السلوم في المراحل النهائية للإنشاء على أحدث طراز وتكنولوجيا سيوفر الراحة للجميع والقضاء على أي مشقة أو متاعب حاليا خلال فترة الإنشاء.

وقال إن هذه الطفرة التنموية فى قطاع الطرق والمشروعات القومية يواكبها اهتمام محافظة مطروح بتطوير قطاع النقل والمواصلات الداخلى بمدن المحافظة .

وتابع: إن ذلك مع تطوير للبنية التحتيه فى عدد من الطرق والشوارع التى عانى منها المواطن وفتح محاور وطرق مرورية جديدة تيسر الحركة بالمحافظة وتفتح منافذ تنموية جديدة ، كمحور الشهيد مفتاح العشيبى وطريق الدكتور على حميدة والمدخل الشرقى سملا علم الروم وكورنيش الابيض الجديد ،وغيرها مؤكدا أن كافة خطوات التنمية بمطروح سيعود عائدها على أهالى المحافظة.

جاء ذلك خلال عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صباح اليوم الاربعاء لقاء موسعا مع أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب اللواء علاء عابد والوفد المرافق بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ واللواء أشرف ابراهيم سكرتير عام المحافظة وأعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ بمطروح كلا من النائب جمال الشورى والنائب حسن أبو قديرة والنائب رزق علواني والنائب عيسى أبو تمر والنائبة فتحية السنوسى والعمدة عبد الله الزيات رئيس مجلس العمد والمشايخ وعدد من القيادات الشعبية من عمد ومشايخ المحافظة وعددا من القيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة من وكلاء الوزارات رؤساء ومديري المديريات والادارات المعنية وذلك بمكتبة مصر العامة لاستعراض جهود المحافظة في قطاع النقل والمواصلات ومطالب المحافظة للإرتقاء بذلك القطاع وتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين .

وفى كلمته رحب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بلجنة النقل والمواصلات على أرض محافظة مطروح مع استعراض لعدد من مشروعات الطرق القومية والتنموية بالمحافظة والتى عكست اهتمام القيادة السياسية وسعيها من خلال فكر وتخطيط عملى لفتح شرايين ومحاور للتنمية وإقامة مجتمعات جديدة منها كالمثال لا الحصر مشروع توسعة طريق سيوة مطروح الخرسانى من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي ، بعدد ٦ قطاعات بطول ٣٠٠ كم ومشروع محورالضبعة – روض الفرج كأهم مشروعات شبكة الطرق والكباري العملاق بطول نحو 600 كم ليخلق محاور تنمية جديدة ، وطريق سيوة – جغبوب كمحور تجارى يربط بين مصر و دولة ليبيا الشقيقة بطول ٩٠ كم مزدوج بالاضافة الى توسعة الطريق الدولى الساحلى الاسكندرية مطروح تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوسعته الى 6 حارات ليواكب الكثافة المرورية والنهضة التنموية والمشروعات القومية العملاقة على طول الساحل الشمالى .

و كذلك القطار الكهربى السريع ليربط العين السخنة شرق مصر ثم القاهرة وصولاَ إلى مدينة العلمين الجديدة ثم إلى مرسى مطروح بما يحققه من سرعة وتيسير الحركة والنقل، و إنشاء ميناء جرجوب كميناء تجارى وسياحي.كما استعرض محافظ مطروح أعمال التطوير التى تجرى بمنفذ السلوم البرى كبوابة مصر الغربية

بينما وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات الشكر على حفاوة الاستقبال وما لمسه من تفاعل وتواصل بين السلطة التنفيذية والشعبية بالمحافظة مقدما الشكر لجميع التنفيذيين بمطروح مع الترحيب بالإستماع لمطالبهم ومقترحاتهم

وأشاد بما شاهدته اللجنة من تواجد وتلاحم يؤكد ان مطروح على الخريطه الصحيحة من أجل التنميةوالاستماع كمسؤولين تشريعين مع حرص نواب مطروح على نقل نبض الشارع ومطالب الأهالي والمصلحة العامةمشيرا الى دور المسؤولين التشريعين في زيادة ميرانية ودعم المشروعات.

وأكد اهتمام القيادة السياسية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لنهضة وتنمية مصر والمرور بالمحنة الى منحة بحكمة القائد وارادة شعب رغم التحديات التى كانت محيطة وأراد بمصر خيرا مع الحفاظ عليها. مع ثورة اقتصادية وتنموية يجب معها ان نواكب جهود القيادة السياسية مع تخطى العقبات لتحقيق النهضة والتنمية المنشودةكما استعرض عدد من المختصين بالمحافظة جهود ومطالب المحافظة في الارتقاء وتطوير قطاع النقل والمواصلات بالمحافظة .

حيث استعرض اللواء امون مرتضي جهود جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي في تطوير عدد من الطرق الرئيسية بالمحافظة منها طريق سيوة مرسي مطروح الخرسانى .

وكذلك مد طرق للتجمعات الصحراوية وربطها بالطرق الرئيسية بطول ٤٥٠ كم ،كذلك مقترح تطوير طريق الكورنيش واكدت اللجنة على مخاطبة وزارة التخطيط لاهمية توفير الاعتماد اللازم بما يواكب نهضة مطروح كما استعرض اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة جهود تطوير واقامة عدد من الطرق بالمحافظة وفق خطة ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.كما استعرض العميد هانى طه عن الهيئة العامة للطرق جهودها في تطوير الطريق الاسفلتى مطروح سيوة وكذلك مطروح السلوم

كما تمت مناقشة وادارة حوار مفتوح حول جهود ومطالب المحافظة للإرتقاء بقطاع النقل والمواصلات بالمحافظة.