محافظ مطروح يؤكد دعم المستثمرين والقطاع الخاص وتذليل أي عواقب أمامهم

ترأس اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي، بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ والعميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد، وحمدي عبيد مدير الاستثمار والمهندس حسام صالح رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورؤساء المدن وعدد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات ومديري المديريات والإدارات والهيىئات والغرفة التجارية وهيىة سلامة الغذاء والأجهزة المعنية.

وأكد محافظ مطروح اهتمام الدولة بدعم المستثمرين وتشجيع القطاع الخاص والتنسيق التام مع القطاع الحكومي لتذليل أي عقبات أمامهم وتقديم كافة أوجه الدعم مع تحقيق الصالح العام.

تم خلال اللقاء عرض الفرص التجارية والاستثمارية على أصحاب الشركات الراغبة في التوسع بالقارة الأفريقيـة سـواء مـن خـلال الاستثمار أو التصدير ضمن الاستعداد للمشاركة في الدورة الثالثة لمعرض التجـارة البينيـة الأفريقية الذي ينظمه البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير بالقاهرة في نوفمبر الجاري .

وذلك بهدف تعزيز التجارة البينية بـيـن مصر والـدول الأفريقيـة من خلال القطاع الخاص المصري وزيادة الفرص التجارية والاستثمارية وعقد شراكات وفتح قنوات تواصل.

وأشار محافظ مطروح إلى وجود لينك لموقع المشاركة في المعرض والفرص الاستثمارية المتاحة للراغبين من أصحاب الشركات والمستثمرين من مطروح .

كما تناول اللقاء مقترحات سبل تعزيز وتقوية الصناعات بمطروح ومنها الصناعات الغذائية كالتمور والزيتون والتين وكذلك صناعة السياحة والتشييد وغيرها ، مع تقديم كل سبل الدعم والاجراءات اللازمة ، بالإضافة إلى مناقشة أهمية إنشاء مناطق صناعية بالمحافظة مع الفرص الاستثمارية المتعددة بمطروح وموقعها بما يتناسب وطبيعة المنتج ومناطق تواجده وتحقيق أعلى استفادة وتوفير مزيد من فرص العمل ويعمل على التنافسية و تحقيق مستوى أعلى من الجودة بما يليق بالمنتج ورفع القيمة الاقتصادية والتصديرية.