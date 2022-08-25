محافظ مطروح يؤكد توفير مزيد من المنح الدراسية لخريجي الثانوية العامة العام الحالي

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح حرص المحافظة على توفير مزيد من المنح الدراسية لأبناء مطروح خريجى الشهادة الثانوية العامة لعام 2022 ، حيث تم الإعلان عن فتح باب تلقي طلبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمنح الدراسية لمدة أسبوع، من خلال التقدم للمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة مع حصر كافة الطلبات وفق نسب المجاميع المحددة في شروط التقدم للمنح الدراسية بحد أدنى 83% علمى علوم، و70% شعبة علمى رياضيات والشعبة الأدبية.

وتم إنهاء تلقي طلبات الرغبات اليوم الخميس عن تلقى رغبات عدد 144 طالبا منهم 88 طالب شعبة علمى علوم، و31 طالب شعبة علمى رياضيات و26 طالب شعبة أدبية وسيتم الإعلان عن المنح الدراسية المجانية والجزئية الواردة للمحافظة.

وذلك مع تأكيد رغبات الطلاب في الالتحاق بالمنح الجزئية وسيتم الإعلان بكل شفافية عن المنح الدراسية المقدمة والطلاب الحاصلين على المنح وفق الضوابط والشروط المنظمة لاختيار الأولي بتلك المنح بكل شفافية من خلال اللجنة المعنية وإعلان أسماء الطلاب على الصفحة الرسمية للمحافظة.