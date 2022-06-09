محافظ مطروح يؤكد الإسراع في تنفيذ عدة مشروعات تنموية وخدمية

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على جهود المحافظة المبذولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مع الإسراع في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية لتيسير مزيد من الخدمات للمواطنين في كافة المجالات .

جاء ذلك اليوم خلال جلسة الاستماع بلجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب احمد السجينى وبحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة ونواب الهيئة البرلمانية بمطروح النائب جمال الشورى والنائبة سحر عيد والنائبة فتحية السنوسى والنائب حسن أبو قديره والنائب عيسي أبو تمر والنائب رزق جالى .

تم مناقشة عدة موضوعات اهمها جهود المحافظة في الانتهاء من المخططات الاستراتيجية للمدن والاحوزة العمرانية كذلك تناولت جلسة الاستماع جهود المحافظة في أعمال البنية التحتية وتوفير مرفق مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والعمل على تذليل العقبات وحل المشكلات بعدد من المناطق .

ووجه محافظ مطروح الشكر للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على تعاونها والمشاركة في الإسراع مع المحافظة في طرح وحل عدد من المشكلات التنموية.