محافظ مطروح يؤكد استمرار جهود متابعة وإحكام الرقابة على الأسواق

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار جهود المحافظة فى متابعة وإحكام الرقابة على الأسواق مع المرور الدوري لمتابعة المعروض من السلع الغذائية ومنع أي تجاوزات وضبط المخالفات واتخاذ اللازم حيالها قانونا .

ونظمت مديرية التموين حملة تموينية من مفتشي إدارة الرقابة بالاشتراك مع قسم مباحث التموين للمرور على الأنشطة التموينية وخاصة المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية .

وأوضح المحاسب حسن كمال الشيباني مدير عام التموين بمطروح أن الحملة تمكنت الحملة من ضبط صاحب مخبز دوار وبحوزته 99 شيكارة دقيق مستودعات مدعم مما يعد مخالفة حيازة مواد تموينية مدعمة واستعمالها في غير الغرض المخصص له.. وتم التحفظ على الكمية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة .

ووجه محافظ مطروح بتكثيف ومواصلة عمل تلك الحملات لضبط الأسواق ومتابعة توافر المعروض وسلامتها للاستهلاك الآدمي وضبط أي مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الراداعة حيالها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وضمانا لوصول الدعم لمستحقيه.