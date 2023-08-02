محافظ مطروح يؤكد أهمية دور المراكز التكنولوجية ويتابع أنشطة الشواطئ والقوافل الطبية

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على أهمية الدور الحيوى للمراكز التكنولوجية خاصة مع التحول الرقمى وتداخله في كل التعاملات وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين والقضاء على الفساد المالى والإداري مع مواكبة التطور والمتابعة المستمرة .

جاء ذلك خلال لقائه مع ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اللواء محمد حميدو هندى مدير عام مشروعات تطوير خدمات المواطنين بالمحليات ،والعميد محمد سامى عبد الحميد مدير مشروعات تطوير خدمات المواطنين لمطروح بوزارة التخطيط وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام ورؤساء المدن وخالد إبراهيم مدير مركز المعلومات واتخاذ القرار ومحمد حمدى مدير التحول الرقمى ومديرى المراكز التكنولوجية والمعلومات بمراكز المدن.

وجه محافظ مطروح الشكر لجهود التعاون المستمر مع وزارة التخطيط خاصة في مجال تطوير منظومة المراكز التكنولوجية والتحول الرقمي .

ووجه لرؤساء مجالس المدن بالاهتمام التام بالمراكز التكنولوجية ودورها في طبيعة العمل، وضرورة تأهيل وتدريب العاملين بها وتوفير كافة الإمكانيات ومواكبة الدور الحيوى للمراكز التكنولوجية .

كما تم اللقاء عرض أعمال تطوير منظومة الخدمات الحكومية والتحديثات بما يخدم مخرجات المنظومة ورفع كفاءة المراكز التكنولوجية وكذلك تنسيق منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بمبادرة حياة كريمة وتنسيق دور المحافظة وكيفية ربطها .

فى نهاية اللقاء تم عقد مناقشة مفتوحة لكافة الآراء والاستفسارات للتطوير والتطبيق الصحيح لمنظومة المراكز التكنولوجية بمدن ومراكز المحافظة.

ووجه محافظ مطروح بالمرور والمتابعة المستمرة للشواطئ بمطروح مع الاطمئنان على توافر الخدمات وسبل الراحة لرواد الشواطئ من أهالي مطروح وزائريها وازالة أي عقبات ومنع أى تجاوزات، والعمل على تحقيق مزيد من تحسين الخدمات وتقديمها بالشكل اللائق خاصة مع الاقبال السياحى الكبير على محافظة مطروح .

ونظمت الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة برئاسة محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف ، حملة للمرور على عدد من شواطئ المحافظة شملت شواطئ مطروح العام والفيروز والنخيل وباب البحر وكليوباترا مع الاستماع لرواد الشواطئ والاطمئنان منهم على حسن التعامل و توافر الخدمات المقدمة وأى مقترحات جديدة يمكن تطبيقها للارتقاء بالخدمات المقدمة للمصطافين بالشواطئ .

كما تابع نتائج القافلة الطبية البيطرية التى نظمتها كلية الطب البيطري جامعة مطروح بالتعاون والتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة الى قرية البنجر 27 .

وأوضح الدكتور سعد جويلي مدير عام الطب البيطري بمطروح أن القافلة أسفرت عن الكشف وصرف العلاج بالمجان لـ600 حالة، شملت تشخيص الحمل لـ10 أفراس بالسونار، وغسيل رحم لـ4 حالات أبقار، وعلاج 5 حالات تكيس المبايض في أبقار، وعلاج 40 حالة انسداد في القناة الأنفية الدمعية في الحمير.

وكذلك علاج 160 حالة طفيليات داخلية وخارجية، وتشخيص وعلاج أمراض سوء التغذية والنقص الغذائي في أبقار وجاموس وخيول من وحمير، وعلاج 40 حالة إصابة سرج في حمير، والكشف بالسونار على حالات خيول، وتشخيص 3 حالات في أبقار باستخدام السونار، وتشخيص 3 حالات إسهال في عجول، وتجريع 160 حالة أغنام ضد طفيليات الدم، وعلاج 50 حالة التهاب رئوي في أغنام، وتشخيص وعلاج 20 حالة زكام معدي في بط،

وكما تم تشخيص حالة إجهاض في بقرة، وإجراء عملية جراحية وإزالة سنطة في بقرة، وتشخيص وعلاج التهاب في الأذن الوسطى والخارجية في بقرة، وتشخيص 40 حالة أبقار وجاموس، وعلاج حالات الشياع المتكرر، وتشخيص وعلاج حالة قرحة، وتشخيص حالات التهاب رئوي في خيول وعلاجها، وتشخيص 20 حالة كوريزا في رومي وعلاجها، وانسداد القناة الدمعية في حصان.