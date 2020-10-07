محافظ مطروح ووزير الري يتفقدان عدة مشروعات في واحة سيوة

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري والوفد المرافق له، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بـ واحة سيوة فى إطار زيارته لمدة يومين، لبحث حلول عاجلة لخفض زيادة منسوب مياه الصرف الزراعى بالواحة والعمل على خفض منسوب الماء الأرضي.

وبما يساهم في تحسين خواص التربة والصرف وخفض معدلات الملوحة فيها، بالإضافة إلى زيارة عدد من المواقع والمشروعات الزراعية بالواحة بهدف تحسين الانتاجية الزراعية والحفاظ على طبيعة واحة سيوة.

وتفقد وزير الرى والموارد المائية ومحافظ مطروح مصرف الإذاعة البالغ طوله ٢٠ كم، واستمع الى شرح حول أهمية المصرف لنقل المياه من بحيرة سيوة الى القطاع الشرقي باعتبارها منطقة توسعات واستصلاح اراضي جديدة .

تفقد محطة الخلط بمنطقة الدكرور

كما تفقد محطة الخلط بمنطقة الدكرور وخزان تجميع المياه من المصارف بمنطقة الكاف وتشمل زيارة وزير الرى فى واحة سيوة على مدار اليومين زيارة خززان الكاف لإعادة استخدام مياه مصرف الاذاعة عن طريق الخلط وكذلك محطتى أغورمى وخفض المنسوب .

وكذلك زيارة منطقة الطبطاح ومرتزاق المقرر ريها بمياه مصرف الشحايم بعد ربطه بمياه مصر الاذاعة، وزيارة شبكة الخلط للبئر العميق والآبار السطحية بمنطقة خنيس، وتفقد البئر العميق الجارى إنشاؤه بمنطقة بنى بير بالاضافة الى زيارة أرض الشباب منطقة زهرة على مساحة 30 فدانا ، والتى تم تكيب شبكة رى حديث بها ، كذلك زيارة محطة الصرف ببهى الدين ، وعين زفان الطبيعية التى تم تطويرها ، وزيارة محطة صرف فطناس 1 ، وكذلك بئر سطحى بمحطة الصرف التى تم التحكم به ، ولقاء مع اللجنة الدائمة للرى والصرف بالواحة وشيوخ الواحة.