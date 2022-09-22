محافظ مطروح ووزير الري يتابعان أعمال خفض منسوب مياه الصرف الزراعي بسيوة

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى خلال زيارته الميدانية لواحة سيوة لمتابعة تنفيذ أعمال خفض منسوب مياه الصرف الزراعي بسيوة بحضور الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفيه بوزارة الرى، والنائبة فتحية السنوسى ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة وعمد ومشايخ سيوة واللجنة الدائمة للرى والصرف الزراعى بسيوة حيث اصطفت فتيات سيوة بالزى المميز للواحة مع أغانى الترحيب بضيوف الواحة حاملين التمور إهداء للضيوف.

ووجه محافظ مطروح الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه بواحة سيوة والتوجيه بضرورة وضع حلول جذرية وليس مسكنات لمشكلة ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعى بسيوة ، مع الترحيب بزيارة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى للواحة وحرصه على الوقوف على أرض الواقع لتنفيذ الأعمال.

وأشار محافظ مطروح ، إلى التوافق بين مقترحات محافظة مطروح وأهالي سيوة كحل للمشكلة مع الدراسات والمقترحات التى وضعتها دراسات وزارة الموارد المائية والري ، مما أسهم في الإسراع بتنفيذ الأعمال مع شكر جهود وزارة الموارد المائية والري والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة إدارة المياه ولجميع الجهود المبذولة .

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ الري الحديث من خلال مشروع زراعة الـ 100 فدان للشباب بمنطقة أبو شروف بسيوة ، مع تشجيع الأهالي وتحفيزهم من خلال ندوات ولقاءات للتوعية ، بأهمية تطبيق منظومة الري الحديث.