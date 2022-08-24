محافظ مطروح ووزير التعليم يبحثان أهمية الاستعداد المبكر للعام الدراسي الجديد

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال زياراته الأولى للمحافظة عقب تكليفه بالوزارة، وذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح .

وجاء ذلك بحضور الدكتور احمد الضاهر نائب الوزير لتكتولوجيا المعلومات، وشيرين حمدى المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والدكتور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم وأعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ بمطروح والنائب صالح سلطان والنائب رزق جالى والنائب جمال الشورى والنائبة سحر عيد والنائب رزق علوانى ،والعمدة عبد الله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح والمهندس طارق مسعد مدير عام الابنية التعليمية بمطروح ومفتاح الجرارى نقيب المعلمين وقيادات التربية والتعليم بمطروح.

وأكد وزير التربية والتعليم أهمية الاستعداد المبكر للعام الدراسى القادم وضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة ، وتوزيع المعلمين واستقرارهم بجداول مع أول يوم دراسي ، وسد العجز في اطار المتاح مع الجزء المخصص من مسابقة ٣٠ الف معلم ، ووجود الكتب المدرسية بكل المدارس مع وضع الجداول الزمنية للتدريس .

كذلك الاهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء بكل المدارس والاهتمام بالتغيرات المناخية كقضية عالمية.

ودعا وزير التربية والتعليم إلى التعريف بالقنوات التعليمية ومدى التطوير التعليمى بها والإعلان عنها تيسيرا على أولياء الأمور والطلاب بما تتيحه من مواد تعليمية هامة وميسرة للطلاب.