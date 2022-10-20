محافظ مطروح ونائب وزير الاتصالات يبحثان خطة التطوير المؤسسي والتحول الرقمي

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بديوان عام المحافظة اليوم الخميس، المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، وبحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح والنائب جمال الشورى وعدد من قيادات التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال جولة لعدد من المراكز التكنولوجية بالمحافظة ضمن جهود تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي والتحول الرقمي بالمحافظة، للارتقاء بمستوى الأداء الحكومى وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، .

ورحب محافظ مطروح بنائب وزير الإتصالات والوفد المرافق لها، مشيداً بجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وميكنة الخدمات والمؤسسات الحكومية والتطوير المؤسسي الرقمي لها، فضلاً عن برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالمحافظة ومبادرات نشر الوعي الرقمي للمواطنين.

وأكد المحافظ أن المحافظة تعتبر ملف التحول الرقمي والتطوير المؤسسي الرقمي ضمن أولوياتها الاستراتيجية نظراً للآثار الإيجابية على منظومة العمل الحكومي وعلى رضاء المواطنين، للوصول إلى الجمهورية الجديدة الذكية والمستدامة، معلناً حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم لتهيئة المحافظة للعمل بالمنظومة الرقمية.

وخلال اللقاء نوقشت جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ مستهدفات مصر الرقمية وخطة التطوير المؤسسي لتهيئة المؤسسات والعاملين بالمحافظة لأعمال التحول الرقمي والتأكد من استيعابها لضمان استدامتها، وناقش اللقاء دعم استحداث إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة، بالإضافة إلى برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية التي تنفذها الوزارة للعاملين بالمحافظة والمديريات التابعة ومردود ذلك على كفاءة وأداء منظومة العمل وتحسين جودة وإنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين،

كما ناقش اللقاء مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر الثقافة الرقمية وتنمية المهارات الرقمية للمواطنين من مختلف الفئات المجتمعية للوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام.

ومن جهتها، استعرضت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى أبرز ما تم إنجازه والخطط المستقبلية فى مشروعات التعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة مطروح في مجال التطوير المؤسسى الرقمى ودعم جهود التحول الرقمى بالمحافظة.

كما تناول اللقاء التأكيد على حزم برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية التى تقدمها وزارة الاتصالات خاصة للطلاب والمعلمين، واستعراض عدد من البرامج الرقمية التى تقدمها الوزارة للعاملين بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة، مع الوقوف على الإحتياجات وتقديم الدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.