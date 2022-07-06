محافظ مطروح ومحمد سعفان يتفقدان مكتب القوى العاملة بالضبعة

تفقد الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء مكتب القوى العاملة بالضبعة، والمشاركة في مبادرة “ح نجملها” لزراعة الشجر المثمر من الزيتون والمانجو وغيرها، يرافقهما النائب رزق علوانى عضو مجلس الشيوخ، والدكتور عماد عبدالله رئيس مدينة الضبعة، وعاطف درويش مدير عام مديرية القوى العاملة بمطروح، ومحمد القطان صاحب مبادرة “ح نجملها” وعدد من شباب وأهالي الضبعة.

قام وزير القوى العاملة ومحافظ مطروح بزراعة شجرتين امام مكتب القوى العاملة بالضبعة ضمن إهداء المبادرة لعدد ٦٠٠ شجرة زيتون ومانجو قابلة للزيادة لزراعتها بالضبعة بالشوارع وحول المدارس في اطار الحفاظ على البيئة وتوفير مورد اقتصادى من عائد ثمارها بالاضافة الى مظهر اخضر وحضارى ،

كما سيتم اهداء جامعة مطروح عدد الف شجرة أخرى، ورحب محافظ مطروح بالمبادرة واهدافها مع مقترح مشاركة المبادرة في دعم مشروعات الشباب الزراعية والمساهمة بمزيد من الشتلات واشاد وزير القوى العاملة ومحافظ مطروح بالمبادرة الهادفة مع تشجيع توسعها خاصة بعد تنفيذها بعدد من المحافظات والترحيب بمشاركة المجتمع المدنى والاهالي في الزراعة ورعاية ورى الاشجار والحفاظ عليها.

كما تفقدا مكتب القوى العاملة بالضبعة ومتابعة ما يتم من خلاله من تسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج تصاريح العمالة للمصريين وغير المصريين مع مساعدة الشركات العاملة والقرى السياحية وكذلك اهالي الضبعة على إنهائها ويعمل على توفير الوقت والجهد وانشاء قاعدة بيانات وفق التخصصات والقوى البشرية المطلوبة ولللازمة للعمل وربطها بوزارة القوى العاملة.

ووجه محافظ مطروح لرئيس مدينة الضبعة باختيار موقع او قطعة ارض لإنشاء مكتب جديد للقوى العاملة بمايسمح باستقبال مزيد من العمالة ويواكب ما يتم من مشروعات قومية كبري على أرض مطروح وخاصة بالضبعة.