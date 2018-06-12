محافظ مطروح: وفرنا معدات لخدمة الأهالى والزوار بموازنة تعادل 10 سنوات

سكرتير المحافظة: تم التصديق على شراء منصة حريق بقيمة 20 مليون جنيه معتز محمود قال اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، إنه تم تزويد مطروح بكل المعدات اللازمة لخدمة أهالى المحافظة، وزوار ومرتادي المدينة، طيلة العام، خاصة خلال الموسم الصيفي، حيث تم دعم جميع المرافق، المرور والاسعاف والمطافئ

سكرتير المحافظة: تم التصديق على شراء منصة حريق بقيمة 20 مليون جنيه

معتز محمود

قال اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، إنه تم تزويد مطروح بكل المعدات اللازمة لخدمة أهالى المحافظة، وزوار ومرتادي المدينة، طيلة العام، خاصة خلال الموسم الصيفي، حيث تم دعم جميع المرافق، المرور والاسعاف والمطافئ بميزانية هذا العام، تعادل الموازنة الذي تم دعم هذه القطاعات بها خلال الـ 10 سنوات الماضية.

وقال السيد إمام، السكرتير العام للمحافظة، خلال جولة اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، للمرور على المعدات والخدمات بمدينة مرسي مطروح، إنه تم التصديق علي شراء منصة حريق بقيمة 20 مليون جنيه، وهي منصة تعمل بأحدث التقنيات، وتعادل عمل 5 عربات حريق، تستطيع التعامل مع الموقف بشكل سريع، كما تم شراء سيارتين بقيمة 6 ملايين جنيه، لتحميل أسطوانات الغاز وايصالها للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة، لتوفير عبء التنقل عنهم.