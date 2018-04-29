محافظ مطروح: وضع خطة لتأمين التيار الكهربائى خلال رمضان

معتز محمودأعلن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، عن انتهاء قطاع الكهرباء بمطروح من وضع خطة لتأمين التيار الكهربائى خلال شهر رمضان المعظم وخلال موسم الصيف فى كل مدن ومراكز المحافظة.واضاف أنه تم التوجيه لقطاع الكهرباء لاتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتأمين مصادر التغذية الرئيسية للمحافظة من الشبك

معتز محمود

أعلن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، عن انتهاء قطاع الكهرباء بمطروح من وضع خطة لتأمين التيار الكهربائى خلال شهر رمضان المعظم وخلال موسم الصيف فى كل مدن ومراكز المحافظة.

واضاف أنه تم التوجيه لقطاع الكهرباء لاتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتأمين مصادر التغذية الرئيسية للمحافظة من الشبكة القومية الموحدة ومراجعة شبكات التوزيع الرئيسة والفرعية ووتجهيز وحدات الديزل للطوارئ، مع رفع حالة الاستعداد القصوى بالنوبتجيات والاعطال وفرق الطوارئ وسيارات الاختبارات لمواجهة أى أعطال طارئة.

واشار إلى استمرار جهود المحافظة الدائم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المتنوعة فى جميع المجالات وعلى رأسها قطاع الكهرباء وما يقدمه دائماً من دعم لكل أبناء المحافظة.



واوضح أنه بلغ اجمالى ما تم صرفه بقطاع الكهرباء بمطروح خلال 3 سنوات 930 مليون جنيه مما انعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فى المناطق البعيدة بتوصيل الكهرباء لكافة النجوع الصحراوية.

وأوضح المهندس سعيد خليل رئيس قطاع شبكات توزيع كهرباء مطروح والساحل الشمالى أنه تم اتخاذ كل اجراءات تأمين المساجد التى يقام فيها صلاة التراويح وتأمين الخيمة الرمضانية للإفطار الجماعى بكافتيريا صابر والتى تتسع لـ 3 الاف صائم، مضيفا أنه تم توصيل وحدة الديزل للطوارئ بالمسجد الكبير لتأمين التيار الكهربى أثناء نقل شعائر صلاة التراويح وبقية المساجد على مستوى المدينة والمراكز الأخرى .

واضاف بوجود فرق طوارئ باعطال الشبكات والاتصال أيضاً بمركز التحكم الاقليمى بالاسكندرية عند الحاجة مع رفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات بمديرية الكهرباء لاستقبال اى بلاغات مع سرعة الاستجابة لاصلاح اى اعطال.