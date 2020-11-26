الإسكندرية

محافظ مطروح ورئيس «خالدة للبترول» يبحثان التعاون والمشاركة المجتمعية

لخدمة أهالي مطروح
معتز محمود 4:50 م, الخميس, 26 نوفمبر 20 4:50 م, الخميس, 26 نوفمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمكتبه اليوم الخميس المهندس سعيد عبدالمنعم رئيس مجلس إدارة شركة خالدة للبترول في إطار بحث سبل التعاون والمشاركة المجتمعية لخدمة أهالى مطروح خاصة التعاون في مجال توفير مزيد من فرص العمل لأبناء مطروح .

يأتي ذلك ستمرارا لجهود محافظة مطروح فى إزالة اشغالات الباعة الجائلين والحفاظ على المظهر الحضارى بنطاق مدينة مرسي مطروح وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار حملات ازالة اشغالات الباعة الجائلين بمدينة مرسي مطروح  برئاسة رضا جاب الله رئيس المدينة وبالتعاون مع شرطة المرافق.

اقرأ أيضا  محافظ مطروح يتفقد عددا من اللجان الانتخابية فى اليوم الأول لإعادة انتخابات مجلس النواب

حملة لإزالة إشغالات الباعة بموقف سيارات شارع علم الروم

 وتم تنفيذ حملة اليوم الخميس لإزالة إشغالات الباعة بموقف سيارات شارع علم الروم شرق المدينة والتنبيه على الالتزام بالأسواق الحضارية التى أقامتها المحافظة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم معتز محمود

ملف الكاتب معتز محمود

اقرأ أيضاً

محافظ مطروح: إطلاق مبادرة تدريب شباب الخريجين على أحدث تكنولوجيات التحول الرقمي

معتز محمود 4:29 م, الخميس, 26 نوفمبر 20

«السياحة والطيران بشباب الأعمال» : القطاع عاني كثيرا خلال الفترة السابقة بسبب تداعيات فيروس كورونا

معتز محمود 2:45 م, الخميس, 26 نوفمبر 20

رغم الأمطار: ميناء الإسكندرية يستقبل 80 سفينة ويتداول 105 آلاف طن خلال 24 ساعة

السيد فؤاد 2:34 م, الخميس, 26 نوفمبر 20

محافظ مطروح يتابع جهود إزالة وسحب مياه الأمطار

معتز محمود 2:27 م, الخميس, 26 نوفمبر 20

محافظ مطروح: الاستفادة من مياه الأمطار في زراعة الأراضي

محمد مجدي 8:57 م, الأربعاء, 25 نوفمبر 20

«تموين الإسكندرية» تفتش على المخابز والمجمعات الاستهلاكية والبقالين بالعجمي

معتز محمود 8:33 م, الأربعاء, 25 نوفمبر 20