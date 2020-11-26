محافظ مطروح ورئيس «خالدة للبترول» يبحثان التعاون والمشاركة المجتمعية

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمكتبه اليوم الخميس المهندس سعيد عبدالمنعم رئيس مجلس إدارة شركة خالدة للبترول في إطار بحث سبل التعاون والمشاركة المجتمعية لخدمة أهالى مطروح خاصة التعاون في مجال توفير مزيد من فرص العمل لأبناء مطروح .

يأتي ذلك ستمرارا لجهود محافظة مطروح فى إزالة اشغالات الباعة الجائلين والحفاظ على المظهر الحضارى بنطاق مدينة مرسي مطروح وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار حملات ازالة اشغالات الباعة الجائلين بمدينة مرسي مطروح برئاسة رضا جاب الله رئيس المدينة وبالتعاون مع شرطة المرافق.

حملة لإزالة إشغالات الباعة بموقف سيارات شارع علم الروم

وتم تنفيذ حملة اليوم الخميس لإزالة إشغالات الباعة بموقف سيارات شارع علم الروم شرق المدينة والتنبيه على الالتزام بالأسواق الحضارية التى أقامتها المحافظة.