محافظ مطروح ورئيس القابضة للمياه يضعان حجر أساس محطة النجيلة

وضع خالد شعيب، محافظ مطروح، وممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف، وعصام جلال، مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية، حجر أساس محطة تحلية مياه البحر بالنجيلة، التى تستهدف خدمة أهالى منطقة النجيلة بطاقة 3.5 ألف متر مكعب/يوم، بتكلفة 145…

وضع خالد شعيب، محافظ مطروح، وممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف، وعصام جلال، مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية، حجر أساس محطة تحلية مياه البحر بالنجيلة، التى تستهدف خدمة أهالى منطقة النجيلة بطاقة 3.5 ألف متر مكعب/يوم، بتكلفة 145 مليون جنيه تصميم وتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (إدارة المياه).

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع فى محطات تحلية مياه البحر لتلبية الاحتياجات المائية والتنموية للمحافظة،

وافتتح محافظ مطروح، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، عبر الفيديو كونفراس، 8 محطات تحلية مياه البحر، وهى أولاد مرزوق، الزويدة، الفاخرى، الظافر، أبو زريبة، اوجرين، أبو سطيل، شماس، باجمالى طاقات إنتاجية 850 م مكعب/ يوم، لخدمة مناطق غرب محافظة مطروح بالنجيلة، سيدى برانى، السلوم، ضمن توجيهات الدولة لخدمة المناطق الأكثر احتياجا.

كما تم افتتاح منفذ توزيع مياه الريفية توزيع (غراب الريفية)، كأول منفذ توزيع “غراب” يعمل بنظام الكهروميكانيك، من خلال عداد كهربائى مربوط بنظام الإسكادا، ويتم تحميل طاقات سيارات المياه بكمية 10 م مكعب، دون وجود اى فاقد أثناء تحميل السيارات لتوزيعها على المواطنين وتوفير المياه فى بعض المناطق ذات الطبيعية الجغرافية الخاصة بأطراف الشبكات.

كذلك افتتاح 3 مراكز خدمة عملاء السلوم، حى الزهور، الحمام، لتلبية احتياجات المواطنين وتقديم كافة خدمات التعاقدات وتلقى شكاوى المواطنين وسداد الفواتير.

وقال إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب بمطروح، إن الطاقة الإنتاجية لمحطة تحلية “شماس” تبلغ 200 متر مكعب/ يوم، وتم إضافة 50 م مكعب/ يوم، عن طريق الطاقة الشمسية، من خلال تعاون مركز بحوث الصحراء ومؤسسة مصر الخير مع الشركة القابضة، كما ساهمت مؤسسة سقيا الماء بإنشاء بئر مياه لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة.