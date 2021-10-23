عقـــارات

محافظ مطروح ورئيس القابضة للمياه يضعان حجر أساس محطة النجيلة

وضع خالد شعيب، محافظ مطروح، وممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف، وعصام جلال، مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية، حجر أساس محطة تحلية مياه البحر بالنجيلة، التى تستهدف خدمة أهالى منطقة النجيلة بطاقة 3.5 ألف متر مكعب/يوم، بتكلفة 145…

معتز محمود 6:28 م, السبت, 23 أكتوبر 21 6:28 م, السبت, 23 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

وضع خالد شعيب، محافظ مطروح، وممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف، وعصام جلال، مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية، حجر أساس محطة تحلية مياه البحر بالنجيلة، التى تستهدف خدمة أهالى منطقة النجيلة بطاقة 3.5 ألف متر مكعب/يوم، بتكلفة 145 مليون جنيه تصميم وتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (إدارة المياه).

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع فى محطات تحلية مياه البحر لتلبية الاحتياجات المائية والتنموية للمحافظة،

اقرأ أيضا  مسئولو «جهاز العاشر» يتفقدون الأعمال الأخيرة بمحطة «كهرباء S13»

وافتتح محافظ مطروح، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، عبر الفيديو كونفراس، 8 محطات تحلية مياه البحر، وهى أولاد مرزوق، الزويدة، الفاخرى، الظافر، أبو زريبة، اوجرين، أبو سطيل، شماس، باجمالى طاقات إنتاجية 850 م مكعب/ يوم، لخدمة مناطق غرب محافظة مطروح بالنجيلة، سيدى برانى، السلوم، ضمن توجيهات الدولة لخدمة المناطق الأكثر احتياجا.

كما تم افتتاح منفذ توزيع مياه الريفية توزيع (غراب الريفية)، كأول منفذ توزيع “غراب” يعمل بنظام الكهروميكانيك، من خلال عداد كهربائى مربوط بنظام الإسكادا، ويتم تحميل طاقات سيارات المياه بكمية 10 م مكعب، دون وجود اى فاقد أثناء تحميل السيارات لتوزيعها على المواطنين وتوفير المياه فى بعض المناطق ذات الطبيعية الجغرافية الخاصة بأطراف الشبكات.

اقرأ أيضا  مسئولو الإسكان يتفقدون طرق محطات القطار الكهربائي بالعاشر

كذلك افتتاح 3 مراكز خدمة عملاء السلوم، حى الزهور، الحمام، لتلبية احتياجات المواطنين وتقديم كافة خدمات التعاقدات وتلقى شكاوى المواطنين وسداد الفواتير.

وقال إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب بمطروح، إن الطاقة الإنتاجية لمحطة تحلية “شماس” تبلغ 200 متر مكعب/ يوم، وتم إضافة 50 م مكعب/ يوم، عن طريق الطاقة الشمسية، من خلال تعاون مركز بحوث الصحراء ومؤسسة مصر الخير مع الشركة القابضة، كما ساهمت مؤسسة سقيا الماء بإنشاء بئر مياه لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة.

اقرأ أيضا  رئيس 6 أكتوبر: توفير سيارات جديدة للتعامل مع الأمطار الغزيرة خلال موسم الشتاء
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم معتز محمود

ملف الكاتب معتز محمود

اقرأ أيضاً

رئيس جهاز مدينة بدر يتابع أعمال تنفيذ ناد رياضي جديد

سارة لطفي 1:27 م, السبت, 23 أكتوبر 21

مسئولو «الإسكان» يفتتحون المقر الجديد لجهاز مدينة العبور الجديدة

سارة لطفي 1:12 م, السبت, 23 أكتوبر 21

«المجتمعات العمرانية» تخصص 24 قطعة أرض بـ14 مدينة جديدة لأنشطة خدمية

سارة لطفي 12:58 م, السبت, 23 أكتوبر 21

77 ألف جنيه للمتر .. بيع 14 محلا تجاريا وصيدلية بالمزاد العلنى في العاشر

أحمد صبحي 3:01 م, الجمعة, 22 أكتوبر 21

رئيس الجهاز: غلق وتشميع محال تجارية مخالفة فى مدينة السادات

أحمد صبحي 2:57 م, الجمعة, 22 أكتوبر 21

ارتفاع مبيعات المساكن الأمريكية إلى 6 ملايين و290 ألف وحدة خلال سبتمبر

أحمد فراج 2:44 م, الجمعة, 22 أكتوبر 21