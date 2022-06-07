محافظ مطروح ورئيس الجامعة يوقعان بروتوكول تعاون مع مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية

وقع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح اليوم الثلاثاء بروتوكول تعاون مشترك بين مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات ومركز التدريب وتكنولوجيا المعلومات بجامعة مطروح، ومركز تدريب مكتبة مصر العامة بديوان عام محافظة مطروح لتأهيل المجتمع المدني بمحافظة مطروح للحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي تماشيًا مع رؤية الدولة 2030 واستراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري.

وأوضح محافظ مطروح إنه بموجب البروتوكول الموقع يتم تفعيل وتطبيق أساسيات التحول الرقمي وما يتعلق من أنشطة تدريبية واختبارات لموظفي الجهاز الإدارى للدولة والمجتمع المدنى بمحافظة مطروح و الاستفادة من كوادر وخبرات السادة أعضاء هيئة التدريس بجامعة مطروح، والإمكانات المتاحة بالمركز المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات في تأهيل المجتمع المدني وتنمية قدراته والاستفادة من التطور في مجال أساسيات التحول الرقمي ومنح شهادات معتمدة للمتدربين.

وأشاد محافظ مطروح بدور جامعة مطروح وتعاونها المستمر مع المحافظة لخدمة المجتمع المحلى، بما يعود بالنفع على أبناء مطروح فى مختلف المجالات مشيرا لأهمية هذا البروتوكول فى ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي وحرص المحافظة على تأهيل ورفع قدرات ومهارات الجهاز الإدارى وجميع أبنائها من المجتمع المدني وتعريفهم بكل أساسيات التحول الرقمي وفى مجال تكنولوجيا المعلومات، باعتبارها لغة العصر وإتاحة التدريب بمركز التدريب بمكتبة مصر العامة لجميع الفئات بالمحافظة.

وأشاد بدور مكتبة مصر العامة كصرح ثقافي هام بالمحافظة والخدمات المقدمة بها لخدمة أبناء مطروح.

شهد مراسم توقيع البروتوكول العميد حاتم السبع السكرتير المساعد والعمدة عبد الله الزيات رئيس مجلس العمد والمشايخ وأسامة المرسى مدير مكتبة مصر العامة وعدد من مديري الادارات والمديريات والجهات المعنية.