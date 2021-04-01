محافظ مطروح ورؤساء جهات تعليمية يبحثون توفير منح بالجامعات

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مع رؤساء عدد من الجهات التعليمية والشركات ، لبحث سبل التعاون والتنسيق المستمر فى جهود المشاركة المجتمعية لخدمة أهالى مطروح، خاصة توفير مزيد من المنح الدراسية بالجامعات لأبناء المحافظة خلال العام الدراسى المقبل بكليات القمة والتخصصات العلمية المطلوبة لحاجة سوق العمل خاصة بالمجالات التكنولوجية.

أبدت تلك الجهات التعليمية استعدادها لتوفير مزيد من المنح الدراسية

وأبدت تلك الجهات التعليمية والشركات استعدادها التام لتوفير المزيد من المنح الدراسية لأبناء مطروح مع مشاركتها المجتمعية فى خدمة المجتمع المحلى وتوفير مزيد من الكوادر للمشاركة فى نهضة وتنمية المحافظة ، ووجه محافظ مطروح الشكر لتلك الجهات .

جاء ذلك خلال المشاركة فى مؤتمر دور التحول الرقمى الذى نظمته الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

يذكر أن محافظة مطروح نجحت فى العام الدراسى الماضى فى توفير128 منحة دراسية لأبناء مطروح بعدد من كليات القمة بالجامعات الخاصة والجهات التعليمية ، ومنها 50 منحة دراسية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى

وفى كلمته أمس أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمستوى تنفيذ منشآت ومبانى جامعة مطروح بالكيلو 10 طريق مطروح الاسكندرية ، مع شكر جهود الجامعة فى خدمة المجتمع المحلى والمشاركة فى تطوير عدد من الميادين لتجميل مدينة مرسى مطروح ، بالإضافة الى القوافل البيطرية ودعم المزارعين من خلال كلية الزراعة الصحراوية وغيرها ، مع الموافقة على فتح منافذ لبيع منتجات كليات الجامعة خاصة الزراعة الصحراوية لأهالى المحافظة للاستفادة منها

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة مطروح اجتماعه الـ 35 بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والاستاذ الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة والدكتور صلاح عسران نائب رئيس الجامعة لتنمية المجتمع وعمداء كليات جامعة مطروح.

كما تم مناقشة مقترح إنشاء مركز للإنقاذ والغوص بكلية التربية الرياضية لتدريب الطلاب والغواصين بمطروح مع منح شهادة معتمدة فقط لمن يتم اختيارهم لتلك المهمة بشواطئ مطروح خاصة خلال موسم الصيف السياحى .

بينما وجه الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح الشكر لمحافظ مطروح على دعمه المستمر للجامعة خاصة الاسراع فى إختيار موقع المجمع الطبى للجامعة ، ودعم إقامة محطة تحلية مياه بتكلفة 4 ملايين جنيه بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح .

كما تم مناقشة العمل على قبول الطلاب خريجى الثانوية الآزهرية بمطروح بتنسيق كليات مطروح اقليمياً ، بالاضافة الى أوائل التعليم الفنى الزراعى والسياحى والتعدين والبترول وغيرها بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات كما أشاد المجلس بتزايد اعداد الأبحاث العلمية المسجلة، ونشر 6 كليات بالجامعة لمجلاتها العلمية، وبدء العمل بمركز الحرير بكلية الزراعة الصحراوية، بعد استزراع أشجار التوت.. وجار توريد يرقات دودة القز.

كذلك تم مناقشة العمل على الاستفادة من المنح العلمية المقدمة كمنحة فولبرايت الامريكية والعمل على اجتياز واختيار المزيد من المعيدين والباحثين بالجامعة بها، والموافقة على الدراسات العليا حتى الان بـ 6 كليات بالجامعة والاشارة الى دراسة مقترح عمل معرض لأول مرة لمنتجى ومصنعى ومصدرى زيت الزيتون فى أكتوبر القادم ومنح جوائز للتشجيع والتسويق.