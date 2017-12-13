محافظ مطروح: ندعم ترشح الرئيس لفترة ثانية وسنحتفل بعقود الضبعة

معتز محمود أعلن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، دعمه ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة ثانية، والإعداد لاحتفال كبير بتوقيع عقود مشروع الضبعة النووي. وبحسب بيان أوضح أبوزيد أنه وافق على مطلب أهالى الضبعة على إقامة احتفالًا شعبيًا كبيرًا بمدينة الضبعة، بمناسبة توقيع العقود النه

معتز محمود

أعلن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، دعمه ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة ثانية، والإعداد لاحتفال كبير بتوقيع عقود مشروع الضبعة النووي.

وبحسب بيان أوضح أبوزيد أنه وافق على مطلب أهالى الضبعة على إقامة احتفالًا شعبيًا كبيرًا بمدينة الضبعة، بمناسبة توقيع العقود النهائية للمشروع النووى السلمى، التي تمت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسى فلاديمير بوتين

وقال إن هذه العقود أثبتت للعالم أجمع أن مصر قادرة على مواجهة التحديات والصعاب ونجحت فى دخول عالم التكنولوجيا النووية السلمية.

وأضاف المحافظ أنه من المقرر إقامة إحتفالًا كبيرًا بمدينة الضبعة ، بحضور أعضاء مجلس العمد والمشايخ، والعواقل ومجلس الحكماء والوجهاء ورابطة الشباب ورجال الأوقاف والأزهر والدعوة السلفية وممثلي الكنيسة والمرأة والأجهزة التنفيذية والأمنية

وأوضح أن هذا الاحتفال “تأكيدًا منهم على تأييد قرارات رئيس الجمهورية ودعمًا لخطواته على المستويين الداخلى والخارجى، وإعلان تأييدهم للرئيس السيسى ودعم ترشيحه لفترة رئاسية ثانية، حتى يتسنى له استكمال مسيرة البناء والتنمية التى بدأها منذ أن تولى مقاليد الحكم فى الدولة”.

وأوضح «أبو زيد» أن الاحتفالات سيتم تغطيتها فى كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقرؤه، فى رسالة واضحة وقوية تؤكد للمشككين فى المشروع مدى سعادة وترحاب أبناء مطروح والضبعة بالمشروع النووى الذى يدخل مصر عالم التكنولوجيا النووية.

ويقدم أهالى المحافظة خلال تلك الاحتفالية رسالة واضحة لكافة محافظات الجمهورية وأنهم جنبًا إلى جنب خلف القيادة السياسية وقواتهم المسلحة والشرطة المدنية.