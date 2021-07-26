محافظ مطروح : مراحل أخرى لتنسيق الثانوية العامة والفنية طبقا للأماكن الشاغرة بالمدارس

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن هناك مراحل أخري للتنسيق للمرحلة الثانوية العامة والفنية طبقا للاماكن الشاغرة بكافة المدارس الثانوية علي مستوي محافظة مطروح ، وذلك علي غرار ما يحدث فى الأعوام السابقة ،مع النزول بالمجموع تدريجياً بهذه المراحل…

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن هناك مراحل أخري للتنسيق للمرحلة الثانوية العامة والفنية طبقا للاماكن الشاغرة بكافة المدارس الثانوية علي مستوي محافظة مطروح ، وذلك علي غرار ما يحدث فى الأعوام السابقة ،مع النزول بالمجموع تدريجياً بهذه المراحل التنسيقية و الوضع فى الاعتبار نسب وتعداد سكان كل مدينة وعدد المدارس والطلاب بها تيسيراً على الطلاب وأولياء أمورهم.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مع العمدة احمد رسلان نائب مجلس النواب السابق وعرض عدد من المطالب .

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد اعتمد أمس تنسيق القبول بمدرسة الثانوية الزراعية تخصص فني زراعة مطرية ومدرسة الثانوية الصناعية تخصص فني صناعات بدوية يدوية للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢

واعتمد المحافظ أيضا تنسيق القبول بمدرسة مطروح الثانوية الصناعية بنين تخصص فني بترول للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ ، وكذلك تنسيق قبول الالتحاق بالمدارس الثانوية لفصول الخدمات .

واعتمد شعيب ايضاَ تنسيق قبول الالتحاق بالمدارس الثانوية الزراعية ، وكذلك تنسيق قبول الالتحاق بالمدارس الثانوية الصناعية .

جارى التوسع فى فصول الخدمات

حيث أشار محافظ مطروح إلى أنه جارى التوسع فى فصول الخدمات لإستيعاب مزيد من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالفصول الثانوى ،كما أنه سيتم كذلك دراسة موقف فتح التنسيق لفصول البنين بمدارس التمريض بالتنسيق مع مديرية الصحة بمطروح ووزارة الصحة

وفى سياق أخر أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الانتهاء من أعمال توسعة وتطوير مدرسة ابو عبيده بن الجراح تعليم اساسي بعدد ٩ فصول وبتكلفة ٤،٩ مليون جنيه بقرية سيدنا هود بالحمام ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة تنفيذ هيئة الابنية التعليمية بمطروح