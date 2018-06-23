محافظ مطروح : مخاطبة هيئة الطرق للانتهاء من رفع كفاءة طريق سيوة

معتز محمودخاطب اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، الهيئة العامة للطرق؛ لسرعة إنهاء رفع كفاءة طريق واحة سيوة مطروح؛ حفاظًا على أرواح المواطنين والمساهمة في دفع عجلة التنمية بجميع مدن وقرى مطروح وسهولة تحرك الأهالي. وأضاف أن هذه الطرق تساعد في وصول الخدمات الرئيسية لخدمة سكان ا

معتز محمود

خاطب اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، الهيئة العامة للطرق؛ لسرعة إنهاء رفع كفاءة طريق واحة سيوة مطروح؛ حفاظًا على أرواح المواطنين والمساهمة في دفع عجلة التنمية بجميع مدن وقرى مطروح وسهولة تحرك الأهالي.

وأضاف أن هذه الطرق تساعد في وصول الخدمات الرئيسية لخدمة سكان المناطق البعيدة وجذب المزيد من الاستثمارات للمحافظة بعد تقوية البنية التحتية بها.

فى سياق متصل وفى إطار جهود اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، لتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين، وفى استجابة فورية لمشكلة انقطاع التيار الكهربائى المتكرر بواحة سيوة،

أعلن محافظ مطروح إنهاء مشكلة انقطاع التيار الكهربائى المتكرر بواحة سيوة بعد قيام مسئولى شركة الكهرباء بحل المشكلة بإعادة توزيع الأحمال على شبكة الجهد المتوسط.