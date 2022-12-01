محافظ مطروح: مؤتمر الفرص الاستثمارية لطرح ومشاركة جميع الرؤى بتنمية غرب مصر

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إن الدعوة لمؤتمر عرض الفرص الاستثمارية بمطروح، لطرح ومشاركة كافة الرؤى والأطروحات الخاصة بتنمية غرب مصر ، واستكمال ثورة البناء والتنمية من أجل مستقبل أفضل .

وأضاف شعيب أن الخطوات التي اتخذتها محافظة مطروح للتسويق والترويج لفرص الاستثمار بها قائمة على اتباع كافة التيسيرات ووفقا للقوانين والضوابط الاستثمارية المعمول بها وفقا لقانون الاستثمار رقم 72لعام 2017 بما يحمله من تيسيرات، مع حصر كافة المناطق المتاحة بولاية المحافظة أو الجاري وضعها على الخريطة الاستثمارية.

جاء ذلك خلال انعقاد مؤتمر عرض الفرص الاستثمارية بمحافظة مطروح، برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبحضور واللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام والمستشار محمد بكر صباح المستشار القانونى ورئيس لجنة الترويج للمشروعات الاستثمارية بالمحافظة أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ بمطروح.

وتابع محافظ مطروح: تمت الأعمال التخطيطية من خلال رؤية واضحة ومحددة بالمخطط الاستراتيجى العام لمحافظة مطروح ، والذى تم إعداده من خلال البرتوكول الثلاثى بين الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ومحافظة مطروح وجامعة الإسكندرية للمدن والقرى التى تم حصر الفرص الاستثمارية بها .. مُحددا بها المساحات والاستخدامات والرؤية التخطيطية المتنوعة من مشروعات سياحية وزراعية وصناعية وعقارية بكافة مراكز المحافظة.

ولفت إلى أن ذلك يعمل على بسط الخريطة الاستثمارية على كافة ربوع المحافظة.. وليستفيد من عائدها كافة الأهالي خاصة فرص العمل المتوقعة سواء المباشرة أو غير المباشرة لشباب المحافظة.



وأشار محافظ مطروح إلى أن المحافظة تخطو بخطى غير مسبوقة ومتسارعة فى سجل تاريخها التنموي مع فتح آفاق المشروعات القومية على أرضها نظرا للاهتمام الكبير من القيادة السياسية المصرية بتلك البقعة الغالية من أرض الوطن.