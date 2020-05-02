محافظ مطروح : لدينا 6 إصابات كورونا فقط وحالات مستشفى النجيلة لدى وزارة الصحة

مستشفى النجيلة بها عدد من الإصابات من منهم من طاقم التمريض وأمين المخازن

قال محافظ مطروح اللواء خالد شعيب إن هناك 6 حالات فقط مصابة بفيروس كورونا المستجد في مطروح معظمهم من خارج المحافظة ويعملون بها موضحا أن هناك حالة واحدة فقط من أبناء المحافظة وهي لأمين المخازن بمستشفى النجيلة للعزل التابع لوزارة الصحة . وزيرة الصحة عن زيادة إصابات كورونا : سلوكيات.. ونزول الناس مش مشكلة المهم إجراءات الوقاية

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج التاسعة على التلفزيون المصري الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى أن مستشفى النجيلة بها عدد من الإصابات من منهم من طاقم التمريض وأمين المخازن موضحا أن تلك الحالات تتبع وزارة الصحة .

وأكد محافظ مطروح أن المحافظة أطلقت اسم أمين مخازن مستشفى النجيلة على أحد شوارع المحافظة وكذلك على وحدة صحية بقريته تخلديا لذكراه في خدمة الوطن وعمله في مواجهة فيروس كورونا .

وأكد أن الموطنين لديهم احساس بالمسؤولية ولديهم التزام كامل بالتعلميات موضحا أن القرى السياحية في الوقت الحالي الاكثر التزاما بتلك التعيمات الوقائية مضيفا : مافيهاش ولا مخلوق على الشاطئ.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى وفاة 9 حالات جديدة. وزيرة الصحة : العالم يتعايش مع كورونا والشعب مسئول عن الحفاظ على نفسه

خطة التعايش مع أزمة كورونا

وكانت الوزيرة عرضت الأربعاء الماضي الخطة العامة للتعايش مع فيروس كورونا، في اجتماع مجلس الوزراء ، في ضوء ما وصفه بيان لمجلس الوزراء بعدم اليقين حول المدى الزمني لاستمرار أزمة فيروس كورونا.

وحسب البيان تقوم الخطة على أساس الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية بشكل حاسم ودقيق في مختلف المنشآت ، على أن يتم إعادة تقييم الوضع الوبائي في مصر كل 14 يوم ، واتخاذ ما يلزم في ضوء نتائج هذا التقييم.

ذكر البيان أن “مرحلة التعايش” تحتاج لتكاتف جميع الوزارات والجهات التنفيذية والرقابية ، لسن ضوابط وفرض عقوبات صارمة فورية حال عدم التنفيذ.