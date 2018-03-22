محافظ مطروح: لدينا 270 ألف صوت انتخابي

معتز محمودبدأ منذ قليل المؤتمر الصحفى للواء علاء أبو زيد محافظ مطروح تحت عنوان، "مطروح تنتخب" للإعلان عن استعدادات المحافظة لعملية التصويت في الانتخابات الرئاسية وخاصة في المدن الحدودية مثل سيوة والسلوم والتجمعات الصحراوية لتسهيل عملية التصويت، بحضور قيادات المحافظة من جانبه، أكد اللو

معتز محمود

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفى للواء علاء أبو زيد محافظ مطروح تحت عنوان، “مطروح تنتخب” للإعلان عن استعدادات المحافظة لعملية التصويت في الانتخابات الرئاسية وخاصة في المدن الحدودية مثل سيوة والسلوم والتجمعات الصحراوية لتسهيل عملية التصويت، بحضور قيادات المحافظة

من جانبه، أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح على ثقته بوطنيه أبناء مطروح ووعيهم السياسى بالمشاركة فى التصويت فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحا أن هناك 270 ألف صوت انتخابي فقط بمطروح

وأشار إلى أنه سيتم توفير كل وسائل المواصلات بالمحافظة من أتوبيسات وسيارات مجاناً لنقل الناخبين والتيسير عليهم، مع مراعاة الطبيعة والعادات القبلية فى نقل الناخبات إلى مقر لجان الاقتراع خلال أيام الانتخابات الرئاسية 26 و27 و28 مارس الجارى .

وأكد أبو زيد أن محافظة مطروح ستقدم كافة الدعم والتيسيرات وتوفير وسائل المواصلات لنقل الناخبين بكافة القرى والتجمعات البعيدة فى الصحراء إلى مقار انتخابهم والعودة بما يتماشى مع عادات وتقاليد المرأة البدوية وتقديمه لكافة الدعم لانجاح العملية الاتخابية وكذلك تخصيص اتوبيسات خاصة للنساء مجانا

وأِشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل لجنة تنفيذية من المحافظة للمرور على المقرات الانتخابية ومتابعة تجهيزها قبل بدء الانتخابات، بوقت كافى مع توفير أى متطلبات من اللجنة العليا للانتخابات وتوفير مقاعد أمام اللجان لانتظار الناخبين اثناء عملية التصويت تيسيرا على الناخبين خاصة كبار السن .

وأشار المحافظ إلى أهمية مشاركة الشباب والنزول للانتخابات الرئاسية قائلا:” نسعد دائما عندنا نلتقي بالشباب،مع أهمية دورهم فى المرحلة الحالية ، حيث يتم دعوة كل أبناء مطروح من خلال تحملهم المسئولية الوطنية امام الله والوطن الى المشاركة فى التصويت فى الانتخابات الرئاسية المقبلة مع الرهان بكل ثقة ويقين على وطنيتهم الدائمة

وقال اللواء علاء ابوزيد ،إن المحافظة تضم نحو ١٤٥ مركز انتخابي، تضم نحو ١٤٩ لجنة انتخابية

وأضاف محافظ مطروح ، أنه تم قطع شوط كبير في التجهير للعلمية الانتخابية، سواء قبل أو أثناء عملية التصويت.