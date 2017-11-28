محافظ مطروح: لدينا أكثر من 2000 طلب لتقنين الأراضى

❏ إزالة تعديات على مساحة 7491 فداناً تابعة لهيئة التنمية الزراعية بالعلمين والضبعة ❏ دراسة مبادرة قدمها مستثمرون لشراء تذاكر طيران وإعادة بيعها عبر وكلاء بالخارج ❏ توقيع عقود 9استثمارية على 194 فداناً بمراكز المحافظة ❏ عدم التعدى على خطوط التنظيم أهم الضوابط ❏ إزالة مخالفات 204 آلاف فدان زرا

❏ إزالة تعديات على مساحة 7491 فداناً تابعة لهيئة التنمية الزراعية

بالعلمين والضبعة

❏ دراسة مبادرة قدمها مستثمرون لشراء تذاكر طيران وإعادة بيعها عبر وكلاء بالخارج

❏ توقيع عقود 9استثمارية على 194 فداناً بمراكز المحافظة

❏ عدم التعدى على خطوط التنظيم أهم الضوابط

❏ إزالة مخالفات 204 آلاف فدان زراعى

❏ نحذر من التقاعس فى تنفيذ المشروعات

معتز محمود

تلقت محافظة مطروح عبر الوحدات المحلية، فى نطاق المحافظة، طلبات لتوفيق الأوضاع لحائزى أراضى الدولة، التى يشترط لقبولها توافر الحيازة الهادئة والمستقرة، بالنسبة للزراعات المنتجة، أو السكن المراد تقنينها، مع تقديم جميع المستندات الدالة على ذلك.

انتقلت لجان لإجراء الأعمال الحقلية والمعاينات لمواقع الأراضى، محل طلبات التقنين، سواء من الأفرد أو من الشركات و من الجمعيات، بعد تقديم المواطنين تلك الطلبات إلى الوحدة المحلية، الواقعة بنطاق الأرض المراد توفيق أوضاعها، ومرفق بها جميع المستندات.

قال علاء أبو زيد، محافظ مطروح، إن الإقبال من المواطنين بالمحافظة على تقنين أوضاع الأراضى التى يستغلونها يسير بشكل جيد، لافتاً إلى أن إلحاحهم على طلب تقنين الأوضاع على مدار الأعوام الماضية، كان له الفضل فى فتح باب تلق طلبات التقنين مرة أخرى، بعد إغلاق دام لأعوام.

أضاف فى حواره لـ«المال»، أن عدد الطلبات التى تقدم بها المواطنين على مستوى المحافظة تخطى 2000 طلب، لافتاً إلى أن الضوابط الرئيسية لقبول تقنين الأوضاع، عدم التعدى على خطوط التنظيم أو الأراضى الزراعية.

وأشار إلى أن اللجان التى شكلت بدائرة كل مركز من مراكز ومدن المحافظة، للقيام بإجراء المعاينات لمواقع الأراضى المقدم بشأنها طلبات توفيق الأوضاع، بدأت فى مباشرة أعمالها، وحصر الأراضى المطلوب تقنينها بعد تقدم مستغليها بطلبات توفيق الأوضاع.

عقب قرار فتح باب تلقى طلبات الشراء لحائزى الأراضى، قرر محافظ مطروح تشكيل لجنة بدائرة كل مركز من مراكز ومدن المحافظة، للقيام بإجراء المعاينات لمواقع الأراضى المقدم بشأنها طلبات توفيق الأوضاع، تكون مهمتها الرئيسية إعداد التقارير بالنتائج عن الطلبات المقدمة سواء بصلاحيتها للتقنين، أو عدم صلاحيتها للتقنين أو بالإزالة.

جاء تشكيل تلك اللجان برئاسة رئيس المركز والمدينة المختص، وعضوية مديرى إدارة الأملاك، والإدارة الهندسية، والتخطيط العمرانى، والشئون القانونية بالمركز المختص، فضلا عن أن اللجان لها حرية الاستعانة بمن تراه لإنجاز أعمالها.

وأشار محافظ مطروح إلى أن أسعار الأراضى التى تقدم المواطنين بطلبات لتقنينها ليست موحدة، إنما تختلف من منطقة لأخرى حسب طبيعة الأرض وموقعها.

كشف أبوزيد أنه انتهى من إزالة التعديات على أراضى الدولة فى جميع مراكز ومدن المحافظة.

أضاف أن إجمالى التعديات التى أزيلت بلغت 8.6 مليون م2 بالنسبة لأراضى البناء، و204 آلاف فدان أراضى زراعية، المخططة للاستصلاح الزراعى خلال المرحلة الماضية، مع العمل على منع أى تعديات مستقبلا.

أشار محافظ مطروح، إلى أنه أزيلت التعديات على 180 ألف فدان، ضمن مشروع رئيس الجمهورية لاستصلاح 1,5 مليون فدان، وتسليمها لشركة الريف المصرى بواقع 150 ألف فدان، فى منطقة المغرة و30 ألف فدان بواحة سيوة.

أوضح أنه أزال التعديات الواقعة على أراضى هيئة التنمية الزراعية بمنطقة العلمين والضبعة، على مساحة 7490 فدانًا، و16 ألف فدان بالتنسيق مع هيئة التنمية الزراعية، بواسطة لجان مشكلة برئاستها وبمحاضر تنفيذ موثقة.

كشف أبو زيد عن أنه نفذ إزالة التعديات الواقعة على مساحة مليون و100 ألف م2 بالساحل الشمالى، بمنطقة باجوش برأس الحكمة، التابعة لهيئة التنمية السياحية.

شدّد محافظ مطروح على أن المحافظة جادة فى متابعة المستثمرين، ومدى التزامهم بالعقود الأستثمارية الموقعة معها، لافتاً إلى أنه من غير المقبول أن تظل أراضى مشروع أستثمارى لمدة تتراوح من 10 – 12 عامًا مع المستثمر دون أن يقوم بتنفيذ المشروع الذى حصل على الأرض لتنفيذه.

أشار المحافظ إلى أنه تسحب الأراضى رغم سداد قيمتها، لعدم التزام المستثمر بتنفيذ ما اتفق عليه، لافتاً إلى أن المحافظة نفذت ذلك بالفعل منذ عدة أشهر على نحو 15 مشروعًا استثماريًا.

أكد محافظ مطروح أن الأراضى ليست للتسقيع، لافتاً إلى أنه أزيلت التعديات على أراضى الدولة فى جميع مراكز، ومدن المحافظة، فى إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، بشأن استعادة أراضى الدولة للحفاظ عليها.

تابع: «لن يسمح بالعودة بالمحافظة إلى ما قبل قرار رئيس الجمهورية بإزالة التعديات على أراضى الدولة حفاظًا عليها، وعلى ما هو مخطط من أجل إقامة تنمية حقيقية عليها، من أجل الأجيال القادمة».

أكد المحافظ أنه يسعى لزيادة أعداد رحلات طائرات الشارتر، التى تأتى لمطارات المحافظة، لافتاً إلى أن المحافظة زارها آلاف السائحين الأجانب فى هذا الموسم.

كشف أبوزيد عن مفاوضات جادة مع مستثمريين فى المحافظة، لتشجيع بعض خطوط الطيران، وجذبها لمطارات المحافظة عبر شراء تذاكر رحلاتها، ثم إعادة بيعها وتسويقها عبر وكلاء سياحين بالخارج.

أشار إلى أن المفاوضات والمناقشات تمت مع عدد من المستثمرين، ورجال الأعمال، وأصحاب الفنادق، مثل ريكسوس وألماظة بيه، لافتاً إلى أن تلك المقترحات والمناقشات تدور لشراء تذاكر مصر للطيران لفتح خطوطها.

شدّد على أنه لا بد من تحريك القطاع الخاص، وعدم الاعتماد على الدولة بشكل كامل، سواء وزارة السياحة أو هيئة تنشيط السياحة، موضحا أن هناك دورًا للمستثمرين، لجذب السائحين والترويج لمنتجه، لافتاً إلى أن الدولة لن تقوم بكل شئ.

كما انتهت محافظة مطروح مؤخراً من إعداد وتوقيع عقود 9 مشروعات استثمارية جديدة، فى عدة مراكز من مراكز المحافظة الثمانية ضمن الموجة الرابعة لمشروعات المؤتمر الاقتصادى، الذى عقد بالمحافظة فى أكتوبر 2015.

قال محافظ مطروح، إن المشروعات الـ 9 الجديدة تتنوع بين الأنشطة الخدمية والصناعية والسياحية، وتقام على مساحة 194 فدانًا، مع الحفاظ على التنوع والتوازن فى إقامة تلك المشروعات بين مدن المحافظة.

حذر المحافظ المستثمرين ورجال الأعمال قبل توقيع عقود تلك المشروعات، من مغبة عدم الالتزام بالتوقيتات الزمنية، والانتهاء من مشروعاتهم، وفقاً لما يفق عليه.

أضاف أبوزيد، أنه بلاحق المستثمرين ويتابعهم بشكل دورى، لمتابعة عمليات التنفيذ، مشدداً على أنه لم تمنح الأراضى لتسقيعها، إنما لاستخدامها، والاستفادة بها فى إنشاء المشروعات الجديدة.

شدَد محافظ مطروح على أنه فور استخراج تراخيص المشروعات، يبدأ احتساب الوقت لمراجعة مدى الالتزام بالمشروعات، لحين الانتهاء من تنفيذ المشروعات التى وقعت عقودها، وتحقيق المستهدف منها.

وقعت محافظة مطروح عقود 9 مشروعات استثمارية متنوعة، تشمل تلك العقود عقد مشروع سياحى بمدينة الضبعة، مع شركة ستار لايت للتنمية، العقارية والسياحية على مساحة 154 فدانًا، بتكلفة استثمارية تبلغ 1.2 مليار جنيه.

كما وقعت المحافظة عقد مشروع سياحى آخر، مع شركة إعلام للهندسة والتجارة بمدينة الحمام على مساحة 9 أفدنة، بتكلفة استثمارية تبلغ 240 مليون جنيه، فضلا عن توقيع عقد آخر بمدينة الحمام، لأنشاء مشروع خدمى تعليمى لإقامة مدرسة (أجيال )بمدينة الحمام بتكلفة 24 مليون جنيه على مساحة فدانين.

كما وقعت المحافظة مع الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية (إيتامكو)عقود لإنشاء مشروع خدمى بمدينة مرسى مطروح، لإقامة مركز خدمة سيارات بتكلفة استثمارية 250 مليون جنيه على مساحة 5 أفدنة.

فى مركز ومدينة سيوة، وقعت المحافظة عقود 5 مشروعات صناعية وبيئية أخرى، أولها مع شركة الحياة للتصنيع والتنمية، بتكلفة استثمارية 120 مليون جنيه، على مساحة 7 أفدنة، الثانى مع شركة كيان لإقامة مشروع صناعى بتكلفة استثمارية 120 مليون جنيه، على مساحة 5 أفدنة.

وقعت المحافظة ثالث عقود المشروعات الاستثمارية بسيوة، مع شركة أكوا فسيتا بتكلفة استثمارية 80 مليون جنيه، على مساحة فدانيين لإقامة مصنع تعبئة مياه، وقعت شركة مناف العقد الرابع بتكلفة استثمارية 120 مليون جنيه، على مساحة 5 أفدنة، حين تضمن المشروع الخامس بسيوة، مشروع مصنع مياه مع شركة مانيفا لتعبئة المياه، بتكلفة استثمارية 80 مليون جنيه، على مساحة 2.5 مليون جنيه.

كما وقعت المحافظة عقد صناعى مع شركة القطارة للمناجم والملاحات بتكلفة استثمارية 60 مليون جنيه، على مساحة 3.2 فدان.