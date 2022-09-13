محافظ مطروح: فتح باب التقدم لمنحتين من الجامعة الألمانية لأوائل الثانوية العامة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن فتح باب التقدم للمنحتين المقدمتين من الجامعة الألمانية بالقاهرة لأوائل الثانوية العامة بالمحافظة، وذلك في إطار منظومة رعاية المتفوقين أوائل الثانوية العامة ودعم تكافؤ الفرص بين الطلاب علي مستوي الجمهورية على أن يكون التقدم بالجامعة في موعد اقصاه 15 سبتمبر الجاري.

وأشار محافظ مطروح إلى أن المنح المقدمة من الجامعة الألمانية منح مجانية بالكامل بداية من رسوم التقدم للقبول وتشمل رسوم الدراسة بأكملها على مدار الأربع أو الخمس سنوات الأكاديمية، السكن لغير المقيمين بالقاهرة والمواصلات ومصروف شهرى والكتب والأدوات المدرسية وحتى الحصول على درجة البكالوريوس في إحدى تخصصات الجامعة. على ان يحقق الطالب متوسط درجات تراكمى جيد أو أفضل من خلال التقييم الأكاديمى السنوى علما بأن لغة التدريس بالجامعة هى اللغة الإنجليزية.

كما أشار خالد شعيب إلى أن التخصصات تتضمن الكليات التالية بتخصصاتها المختلفة : كلية الهندسة، وكلية المعلوماتية وكلية علوم الكمبيوتر ، كلية الهندسة الصيدلية والتكنولوجيا ، كلية التكنولوجيا الحيوية ، كلية التصميم ،كلية إدارة الأعمال .

وأضاف محافظ مطروح أن الجامعة الالمانية أوضحت أنه يشرط للحصول على المنحة أن يكون الطالب مصري الجنسية مسجلا فى الصف الثالث الثانوى فى إحدى المدارس المصرية الحكومية بالمحافظة العام الدراسى 2021 /2022.. وألا يكون منقولا أو حاصلا على الثانوية العامة فى سنوات سابقة، وأن يكون متميزا أكاديميا ومن بين العشرة الأوائل على مستوى المحافظة، على أن تختار الجامعة أفضل اثنين من بين المتقدمين من كل محافظة، بناء على مجموع الثانوية العامة، شريطة اجتياز الطالب اختبارات القبول بالجامعة واختبارات القدرات الخاصة بكلية العلوم التطبيقية أو برنامج الهندسة المعمارية فى اختيار الطلاب لهذه البرامج الدراسية، والاختبارات الخاصة بكلية التصميم أوكلية الهندسة المعمارية فى حالة اختيار الكلية .

وحددت الجامعة يوم 15 سبتمبر 2022 كآخر موعد للتقدم لمكتب القبول بالجامعة، واستيفاء الأوراق المطلوبة وهى ملء استمارة منحة أوائل المحافظات فى الوقت المحدد واجتياز اختبارات القبول بالجامعة، وتسليم أصل الأوراق المطلوبة للتقدم وقبل الموعد المحدد والتي تشمل على شهادة الثانوية العامة الأصلية أو مستخرج رسمى منها، وخطاب من مسئولى المدرسة أو من المنطقة التعليمية، يؤكد نوع المدرسة وترتيب الطالب على المحافظة، وشهادة ميلاد أصلية، وذلك بالإضافة إلى مقال يوضح أسباب التقدم ونبذة عن المحافظة التى ينتمى إليها الطالب، وكذلك تصوره عن كيفية تطويرها باللغة العربية أو الإنجليزية، على أن يتم توقيع اتفاقية المنحة بعد قراءة كافة الشروط واللوائح.