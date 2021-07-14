محافظ مطروح : طرح كميات كبيرة من اللحوم بالأسواق من الآن وحتى عيد الأضحى

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إنه تم بدء طرح كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والطازجة بالأسواق من الآن وحتى خلال فترة عيد الأضحى المبارك ، والتى يزداد فيها معدل الإقبال على شراء اللحوم.

كما سيتم فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية، أمام المواطنين خلال أول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك واستمرار طرح اللحوم الطازجة بكافة أنواعها وكذلك المجمدة ، بالإضافة إلى إقامة شادر لبيع اللحوم البقري ( ذبح اليوم ) بجوار إدارة تموين مطروح بشارع المحطة بسعر 110 جنيهات للكيلو تحت إشراف مديرية التموين تيسيراً على المواطنين.

وأعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن رفع درجة الاستعداد القصوى لكل القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق بالمحافظة مع التشديد على الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومتابعة غرفة عمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة وربطها بجميع غرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز والمديريات الخدمية لتلقى كافة شكاوى المواطنين خلال عيد الأضحى وسرعة اتخاذ كافة الاجراءات لحلها.

حيث شدد محافظ مطروح على توفير جميع احتياجات المواطنين خلال أيام العيد مع توافر السلع واللحوم وزيادة المعروض منها بكل أنواعها بالمجمعات الاستهلاكية للتيسير على المواطنين بأسعار تتراوح ما بين 85 جنيها لكيلو اللحوم البقري الطازجة ، والضأن من 95 – 100 جنيه للكيلو ، وسعر كيلو اللحوم المجمدة 65 جنيهاً في إطار استعدادات محافظة مطروح لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

ووجه محافظ مطروح باستمرار حملات التفتيش على الأسواق والمحلات بمشاركة كافة الجهات المعنية من الطب البيطري والصحة وغيرها، والتأكد من سلامة المعروض من اللحوم والسلع للاستهلاك، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين وزائرى المحافظة خلال فترة العيد، كما رفعت مديرية الطب البيطري بالمحافظة درجة الاستعداد القصوى، من خلال تجهيز ( 8 ) مجازر بمدن المحافظة لاستقبال الأضاحي من المواطنين بالمجان على مدار أيام العيد.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة والمرور المستمر على كافة المجازر للتأكد من جاهزيتها، وتوفير كافة الاحتياجات والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية، مع تنظيم دخول الأضاحى والالتزام بالضوابط والإجراءات حفاظا على البيئة.

كما استعدت مديرية الأوقاف بمطروح لجاهزية المساجد الكبرى على مستوى المحافظة بعدد 188 مسجدا بخطيب وإمام من الأوقاف لإقامة صلاة العيد، وبذات الضوابط والإجراءات الاحترازية التي تقام بها صلاة الجمعة ، مع استمرار عملية التطهير والتعقيم بجميع المساجد استعدادا لاستقبال المصلين يوم العيد.

وأشار محافظ مطروح إلى رفع حالة الاستعداد بالمستشفيات ومرفق الإسعاف، وإلغاء الإجازات والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات خلال إجازة العيد مع دفع سيارات إسعاف إضافية لأماكن ذات الكثافة المرتفعة بالشواطئ وعلى امتداد الساحل الشمالي ، مع تسيير حركة المرور على الطريق الساحلى وداخل المحافظة ، والتأكيد على تأمين واستقرار التيار الكهربى ، وتوافر مياه الشرب خلال أيام العيد مع ما تشهده المحافظة من إقبال سياحى كبير عليها.