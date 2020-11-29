محافظ مطروح: ضخ المياه لرى 350 فدانا واستصلاح مزيد من الأراضى بواحة سيوة

ضمن اهتمام المحافظة وحفر عدد من الآبار لخدمة أهالى سيوة، حيث يجرى العمل في الوقت الراهن في حفر البئر العميق لرى الزراعات بمنطقة الطبو

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت بدء ضخ المياه من بئر منطقة بنى بير فى واحة سيوة على عمق نحو ١٠٠٠م لرى الزراعات بمساحة ٣٥٠ فدانا واستصلاح مزيد من الأراضى ضمن خطة زيادة الرقعة الزراعية وذلك وسط فرحه غامرة من الاهالى عقب الانتهاء من حفر البئر.

وصرح العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة، إن أعمال تفجير البئر العميق لرى الزراعات بمنطقة بنى بير بواحة سيوة ، يأتى ضمن اهتمام المحافظة وحفر عدد من الآبار لخدمة اهالي سيوة، حيث يجرى العمل في الوقت الراهن في حفر البئر العميق لرى الزراعات بمنطقة الطبو ، وآخر لتوفير مياه الشرب بمنطقة الأمهات ضمن خطة الدولة لتوفير مياه الرى للمناطق القابله للاستصلاح الزراعي.

البئر بعمق ٩٠٥ أمتار

وقال المهندس سمير غنيم وكيل وزارة الرى بمحافظة مطروح، إن الپئر بعمق ٩٠٥ أمتار، وبتصرف ٢٥٠م٣ ساعة ومن المستهدف أيروى مساحة تقدر بحوالى ٣٥٠ فدانا.

بينما عبر أهالى واحة سيوة عن شكرهم للواء خالد شعيب محافظ مطروح على الاهتمام الذى يوليه لواحة سيوة في القطاعات المختلفة وفرحتهم بما يتم من مشروعات خاصة لتنمية الثروة الزراعية وتحقيق الاستقرار للمزارعين حضر الاحتفالية ممثلى شيوخ القبائل، وأعضاء اللجنة الدائمة لمياه الرى، وأهالى ومزارعي المنطقة.