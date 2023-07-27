محافظ مطروح: صرف 10 آلاف جنيه لمتضرري حريق مول مطروح

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تقديم كافة أوجه الدعم ووقوف المحافظة مع أبنائها المتضررين من تداعيات حادث الحريق الذي نشب أمس الأربعاء بأحد المولات التجارية الشهيرة وسط شارع الإسكندرية بمدينة مرسى مطروح، والتكاتف معهم يدًا بيدٍ مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف الأضرار الاقتصادية للحادث .

وقرر محافظ مطروح صرف 10 آلاف جنيه لكل صاحب بضاعة متضرر داخل المول، لحين الانتهاء من حصر كافة الخسائر والتلفيات والتنسيق مع الجهات المعنية كوزارة التضامن الاجتماعي، لسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لصرف التعويضات المقررة من الوزارة طبقا لحجم الخسائر .

وأكد أن المحافظة لن تدخر جهدا وستبذل قصارى جهدها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة للتخفيف عن المتضررين من أثر تداعيات الحريق، بجانب دعوة المحافظة لرجال الأعمال والمجتمع المدني والأفراد للمساهمة والتكاتف مع المتضررين للتبرع على الكود المؤسسي لديوان عام محافظة مطروح رقم 21000101 للمساهمة في التخفيف عنهم.