محافظ مطروح: زيادة الخطة الاستثمارية إلى 902 مليون جنيه

اعتمد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، الخطة الاستثمارية 2016 /2017 بمبلغ 902 مليون جنيه، بزيادة عن بداية الخطة الاستثمارية بنسبة 178% التي كانت 507 ملايين جنيه، لدعم جميع القطاعات الخدمية المختلفة التي تهم المواطن المطروح، صرح بذلك محمد السيد مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة.

وأضاف أن جهود محافظ مطروح ساهمت في زيادة الخطة الاستثمارية كل عام وفي سابقة لم تحدث من قبل، مضيفًا أنه تم توزيع الخطة الاستثمارية 2016/2017 بقيمة 902 مليون جنيه على قطاعات “الكهرباء – الرصف – تحسين البيئة – الوحدات المحلية – الأمن والأطفاء والمرور”.

من جانبه، أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أن الارتقاء وتطوير البنية التحتية والخدمية بمدن وقري المحافظة الثمانية تأتي في مقدمة أولوياتي، بزيادة الخطة الاستثمارية لتصل 902 مليون جنيه بزيادة عند بداية الخطة الاستثمارية بنسبة 178 %.

وأوضح محافظ مطروح أن زيادة الخطة الاستثمارية يعد ثقة كبير من الحكومة وإيمانًا منها بتطوير البنية التحتية في كافة القطاعات بالمحافظة، خاصة المشروعات الاستثمارية التي ستشهدها مطروح خلال الفترة القادمة، والتي ستحول المنطقة لمحور تنمية جديد لمصر به كافة المقومات الاستثمارية.

وأشار المحافظ إلى أن الخطة الاستثمارية ساهمت في الارتقاء بالبنية التحتية لكافة المرافق من رصف وإنارة بالقري والتجمعات المحرومة وتدعيم احتياجات الوحدات محلية وتدعيم قطاعات الأمن والاطفاء والمرور بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة لتواكب المحافظة التطوير الهائل في التكولوجيا الحديثة في كافة القطاعات.