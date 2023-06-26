محافظ مطروح: رفع درجة الاستعداد القصوى بكل القطاعات الخدمية خلال عيد الأضحى

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، رفع درجة الاستعداد القصوى لكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق بنطاق المحافظة، من مدينة الحمام شرقاً وحتى السلوم غرباً وسيوة جنوباً، مع انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، على مدار الساعة، وربطها بجميع غرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز والمديريات الخدمية، لتلقي كافة شكاوى المواطنين خلال عيد الأضحى، وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات للحل الفوري والتيسير عليهم.

وأكد محافظ مطروح توفير كافة احتياجات المواطنين خلال أيام عيد الأضحى، مع توافر كافة السلع الاساسية والمواد الغذائية، وعلى رأسها اللحوم، لافتا إلى طرح كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والطازجة بالأسواق، خلال فترة عيد الأضحى المبارك، والتي يزداد فيها معدل الإقبال على شراء اللحوم مع زيادة المعروض منها بكافة أنواعها في المجمعات الاستهلاكية للتيسير على المواطنين بأسعار أقل من الأسواق، حيث تم توفير لحوم سودانية طازجة سعر الكيلو 195 ولحوم برازيلي مجمدة سعر الكيلو 170 جنيه بالمجمعات الاستهلاكية بمدن المحافظة ويتم التوزيع تحت اشراف مديرية التموين، ، بجانب زيادة حصة مجمع المخابز والبوتاجاز والغاز الصب والمواد البترولية من السولار والبنزين المخصصة للمحافظة لتلبية احتياجات المواطنين ومواجهة زيادة الاستهلاك المتوقعة مع زيادة الاقبال السياحي وتوافد الكثير من المصطافين على المحافظة خلال اجازة العيد.

كما خصصت مديرية الأوقاف بمطروح عدد 400 ساحة ومسجداً ذات خطيب وإمام من الأوقاف لإقامة صلاة العيد على مستوى مدن ومراكز المحافظة ، مع المرور وتوفير التأمين بها والوقوف على تمام جاهزيتها والاستعدادات لاستقبال المصلين

وأشار محافظ مطروح إلى ان مديرية الطب البيطري بالمحافظة رفعت استعداداتها القصوى خلال فترة العيد مع تجهيز عدد ( 8 ) مجازر بمدن ومراكز المحافظة الثمانية وفتحها بالمجان لاستقبال الأضاحي من المواطنين على مدار أيام العيد، مع الغاء الاجازات لأطباء المجازر طوال ايام العيد مع تكثيف حملات التفتيش على الأسواق والمحلات بمشاركة كافة الجهات المعنية من الطب البيطري والصحة وغيرها، والتأكد من سلامة المعروض من اللحوم والسلع للاستهلاك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين وزائري المحافظة خلال فترة العيد، مع عقد ندوات ارشادية وتوعوية للمواطنين والتنسيق مع اذاعة مطروح الاقليمية لعمل برامج توعية عن اختيار الذبائح واللحوم السليمة .

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة والمرور المستمر على كافة المجازر للتأكد من جاهزيتها، وتوفير كافة الاحتياجات والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، مع تنظيم دخول الأضاحي والالتزام بالضوابط والإجراءات ورفع مخلفات المجازر أول بأول حفاظا على البيئة والصحة العامة .

وفى ذات السياق رفعت محافظة مطروح حالة الاستعداد بجميع المستشفيات ومرفق الإسعاف، وإلغاء الإجازات ، والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات خلال إجازة العيد مع دفع سيارات إسعاف إضافية إلى أماكن ذات الكثافة المرتفعة بالشواطئ وعلى امتداد الساحل الشمالي، مع تسيير حركة المرور على الطريق الساحلي وداخل المحافظة وخاصة في طل الاقبال السياحي الكبير عليها خلال تلك الفترة .