محافظ مطروح: رفع درجة استعدادات انطلاق امتحانات الثانوية العامة غدًا

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، رفع درجة الاستعدادات القصوى لانطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة لهذا العام والتي من المقرر انطلاقها غدًا الإثنين 20 يونيو وتستمر حتى 21 يوليو المقبل.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة انتهت من وضع جميع الاستعدادات النهائية لانطلاق الامتحانات بعدد 12 لجنة بإجمالي عدد 2195 طالبًا وطالبة. وذلك من خلال مركزي توزيع لأسئلة الامتحانات بمرسى مطروح وسيوة.

وأكد محافظ مطروح على المتابعة المستمرة لانتظام سير الامتحانات من خلال ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف عمليات المدن والمراكز لتلقى أي بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس على مستوى المحافظة والعمل على سرعة حلها بهدف أداء الامتحانات في جو من الهدوء وخروج المحافظة بالشكل اللائق بها، مشيرا إلى توفير كافة سبل الراحة والمناخ الملائم واللائق للمراقبين بجميع الاستراحات مع توفير الفرش اللازم ومراجعة توافر المراوح.

كما وجه المحافظ لرؤساء المراكز والمدن برفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان الامتحانات كل في نطاقه والاهتمام بمستوى النظافة العامة بمحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات.

وأشار عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إلى أنه تم المرور على الاستراحات واللجان والتأكد من جاهزيتها وتوافر سبل الراحة بها لانطلاق الامتحانات غدا مع مراجعة كافة التعليمات والضوابط الصادرة من وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام سير العملية الامتحانية بكافة اللجان، لافتا إلى أنه تم الإنتهاء من توزيع الأدوار ووضع خطة عمل وتوضيح مهام ومسئولية كل عضو لضمان خروج العملية الامتحانية بالشكل اللائق.

وفى سياق آخر استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الدكتورة مؤخراً مها فهيم نائب رئيس هيئة التخطيط العمرانى والدكتور هانى عياد ووفد الهيئة، بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح واللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة وأعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ بمطروح، والعمدة عبدالله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان والمهندسة أمل عرفة مدير مدير التخطيط العمراني بالمحافظة وذلك لمناقشة المخطط الاستراتيجي للمحافظة من خلال عقد عدد من الورش مع جميع الأجهزة التنفيذية المعنية من رؤساء المدن ومديري المديريات والإدارات بالمحافظة.

ورحب محافظ مطروح باللجنة والوفد المرافق لها مع التأكيد على دورها الهام في المساهمة في الانتهاء من وضع مخطط استراتيجي للمحافظة.

حيث أكدت نائب رئيس هيئة التخطيط العمرانى على أن المخطط الاستراتيجي يحدد المشروعات خارج الكردون العمرانى لفتح مزيد من سوق العمل وتحسين المستوى الاقتصادى وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة والمنشودة للأجيال القادمة، من خلال متخصصين ووفقا للموارد والإمكانيات المتاحة والاستخدامات والأنشطة مع مناقشة مطالب واحتياجات المناطق المستهدفة من خلال حوار شبه مجتمعي مع المعنيين من تنفيذيين وشعبيين، بعدها تدخل المشروعات المقترحة حيز التنفيذ بعد الموافقة عليها من خلال برامج لمشروعات تصلح لتنمية كل منطقة مع الوقوف على مراحلها وكافة العقبات لتذليلها.

واشارت إلى أن محافظة مطروح تم عمل مخطط استراتيجى لها من عام 2012 وحتى 2016 بالإضافة لما تتمتع بالعديد من المقومات الاستراتيجية والتنموية ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمكانية مع أهميتها كمحافظة حدودية وبوابة مصر الغربية.

وأشارت إلى قيام العديد من المشروعات التنموية والقومية على أرض مطروح منها العلمين الجديدة ومحور الضبعة روض الفرج ،وميناء النجيلة وغيرها مع أهمية توسعة الأحوزة العمرانية والاسراع بإجراءات التقتين لتحقيق الإستقرار وتوفير مزيد من الخدمات والبنية التجتية