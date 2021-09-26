محافظ مطروح: خطة لتطوير مراكز الشباب وإنشاء ملاعب بتكلفة 16 مليون جنيه

قال خالد شعيب، محافظ مطروح، أن هناك استمرارية في تطوير ودعم منظومة الشباب والرياضة بالمحافظة، مع الارتقاء بها فى كافة المناطق لخدمة شباب وأهالى المحافظة، مشيرا إلى أنه تم تطوير مجموعة من مراكز الشباب، وإنشاء عدد من ملاعب كرة القدم، في مدن وقرى المحافظة، بإجمالى تكلفة 16 مليون جنيه، ومن بين تلك الأعمال إنشاء مشروعات رياضية في قرى حياة كريمة بمطروح بتكلفة 6 ملايين جنيه، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

يأتى ذلك فى إطار إهتمام القيادة السياسية بالرياضة ورعاية الشباب، وقال خالد عبد الحميد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، إنه تم إنشاء وتطوير عدد من مراكز الشباب والرياضة، منها تطوير ورفع كفاءة مركز شباب أبو شروف بمبلغ 500 ألف وتطوير ورفع كفاءة مركز شباب رأس الحكمة بمبلغ 400 ألف،وتطوير ورفع كفاءة المبنى الإدارى لنادى الزمالك (ك4) بمبلغ 300 ألف جنيه،و إحلال وتجديد مركز شباب جميمة بمبلغ 1,1مليون جنيه

كما تم إنشاء مبنى إدارى لنادى الحمام بمبلغ مليون جنيه ،وتطوير ورفع كفاءة مدرج مركز شباب مطروح بمبلغ 970 ألف جنيه، وإنشاء مبنى إدارى بمركز شباب جلالة بملبغ مليون وثلاثمائة ألف جنيه،وإستكمال المبنى الإدارى لنادى الواحة بمبلغ 2مليون جنيه، كما تم تطوير ورفع كفاءة مركز شباب أبو سبيحة بملبغ 770 ألف جنيه، وتطوير ورفع كفاءة مركز شباب الرجاء وبناء جزء من السور المهدم بمبلغ 341 ألف جنيه ،وبناء جزء من سور مركز شباب القصر بمبلغ 24 ألفا، كما تم تطوير ورفع كفاءة مركز شباب سيدى عبدالرحمن بمبلغ 250 ألف وأضاف انه تم كذلك تطوير ورفع كفاءة مركز شباب الرويسات بملبغ 400 ألف جنيه، و تطوير ورفع كفاءة مركز شباب أبو مرقيق بمبلغ مليون جنيه، وإنشاء عدد من الملاعب الخماسية المنجلة الحديثة بمدن ومراكز المحافظة بتكلفة 5,5 مليون جنيه منها :ملعب الزويدة ببرانى وملعب الزغيرات وملعب مصر وملعب الصحفاق وملعب سوانى جابر وملعب جميمة وملعب رأس الحكمة وملعب جلالة وملعب زاوية العميد وملعب سيدى عبدالرحمن وملعب بهى الدين .

كما تم تطوير ورفع كفاءة مركز شباب العبور بقرى البنجر بمبلغ 510 آلاف جنيه، وتطوير ورفع كفاءة مركز شباب زاوية العوامة وإنشاء ملعب خماسى منجل بمبلغ مليونين جنيه كذلك تطوير ورفع كفاءة مركز شباب سيدى شبيب وبناء سور حول ملعب كرة القدم الخماسى بمبلغ مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه كما تم تطوير ورفع كفاءة مركز شباب حسنبك بمبلغ 650 ألف جنيه، وتطوير ورفع كفاءة مركز شباب بهى الدين بمبلغ 520 ألف جنيه