محافظ مطروح: حملات لرفع المخلفات والنظافة والتجميل في المدن والمراكز

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح أن مدن ومراكز المحافظة شهدت حملات مكبرة لرفع المخلفات والنظافة والتجميل، والتخلص الآمن منها مع تكثيف أعمال الرش والضبابي حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين مع إزالة الإشغالات والتعديات على الطريق للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري أمام مواطني وزائري المحافظة.

ونظم مجلس مدينة مرسى مطروح، برئاسة العميد عمرو عبدالمجيد، من خلال إدارة تحسين البيئة بالتنسيق مع قسم شرطة المرافق، حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات بوسط المدينة لتيسير حركة المواصلات والمواطنين واستعادة مدينة مرسى مطروح وشوارعها للشكل الحضاري اللائق بها.

كما واصل مركز ومدينة الضبعة، برئاسة الدكتور عماد الدين عبدالله احمد رئيس مركز الضبعة أعمال النظافة العامة بمناطق متفرقة بالمركز على مدار اليوم لظهور المدينة بالمظهر الحضاري أمام المواطنين والزائرين شمل مناطق (شارع المدخل الغربي – العزبة الغربية- مساكن السكة الحديد- امتداد مسجد عمران – بجوار مستودع طخارة – التقسيم البحري – امتداد محطة التعاون – بجوار الإذاعة – شارع مدرسة الصنايع – مستودع هنداوي – خلف مجلس المدينة – الحديقة القبلية – العزبة القبلية – مستودع الدقيق) مع تكثيف أعمال الإنارة العامة بنطاق المدينة.

كما كثف مجلس مدينة سيوة برئاسة محمد بكر، جهوده في أعمال النظافة والتجميل لاستقبال زائريه حيث قام فريق النظافة بالمركز برفع المخلفات والأتربة أول بأول من الشوارع والميادين مع تكثيف أعمال الرش الضبابي للقضاء على البعوض والحشرات الناقلة للأمراض حرصا على صحة المواطنين.

وفى مدينة السلوم أوضح العميد عبد الغنى السماحي، رئيس المدينة أنه تم تكثيف جهود النظافة خلال الفترة الصباحية والمسائية بالمركز مع رفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين لإضفاء لمسة جمالية بالمدينة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه محافظ مطروح الشكر لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على جهودهم المتواصلة على مدار الساعة خلال فترة الأعياد مع رفع درجة الاستعداد والطوارئ للسيطرة على أي حادث طارئ والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين مما انعكس على قضاء إجازة عيد هادئة بالمحافظة واستمتاع أهالي مطروح وزائريها بجمال المحافظة وشواطئها.